城鎮演習提高衝突情境　賴：全民有支援角色

賴清德。（府方提供） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）賴清德19日下午主持“全社會防衛韌性委員會”第7次會議，賴清德表示，過去1個月，地緣政治情勢出現巨大變化，從國際政治的複雜性，也證明了全社會防衛韌性的重要性。今年的城鎮韌性演習，將持續提高各項衝突情境的比例。當威脅發生時，所有民眾都有可以協助、支援的角色。



賴清德19日下午主持“全社會防衛韌性委員會”第7次會議，並進行三點裁示：一、持續強化各項演練，務求落實、精準及有效的能力。演練要貼近真實情境，過程要有明確分工與步驟；成果要能有效地制度化，讓各部門能按照標準作業程序操作，在危機中迅速應對與行動。請“行政院”督促各級政府部門，對於演練的辦理，必須結合“國軍”的演訓，有效執行軍民整合任務。



二、提升中央與地方政府防衛韌性協作的能力。請“行政院”及各部會，持續扮演政策制定與資源整合的角色，與地方政府共同落實全社會防衛韌性的執行工作。



三、建構區域救災走廊，強化國際合作與全社會防衛網絡。請“行政院”相關部會依“全社會防衛韌性”的政策方向，積極與理念相近國家及國際夥伴，強化協調合作，研議建立區域救災走廊的運作機制，整合運輸、醫療、物資與通訊等關鍵能量，來共同提升區域的災害應變與安全韌性。



賴清德表示，過去一個月，地緣政治情勢出現巨大變化，威權勢力也受到一定的挫敗，但衝突也因此擴散到周邊國家，影響全球能源與經濟。這顯示了，危機往往在我們意料之外發生，從國際政治的複雜性，也證明了全社會防衛韌性的重要性。



賴清德說，今年的城鎮韌性演習，我們持續提高了各項衝突情境的比例，目的就是讓更多民眾瞭解軍民整合的工作。當威脅發生時，軍事與民生不可分割，所有“國民”都有可以協助、支援的角色。



賴清德指出，全社會防衛韌性的整備，也在我們面對天然災害時，發揮重大功能。去年，我們啟動首次的備役替代役勤務召集，支援馬太鞍溪堰塞湖災區復原。我們也家家戶戶發布新版全民安全指引，讓所有台灣民眾都瞭解如何自救救人。



賴清德認為，未來，全社會防衛韌性工作，會持續制度化、建立官方與民間的共通標準，讓彼此緊密合作。也因此，各部會都會思考，各行各業在災害中的角色，推動相應的訓練與演習。接下來的這一年，我們要把先前的整備成果，持續轉化為應變能力，讓每一項演練，都能在關鍵時刻發揮作用。讓我們攜手並進、共同努力。