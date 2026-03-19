海鯤號內部首曝光！賴清德登台造潛艦視察

賴清德19日登上海鯤號視察。（府方提供） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）賴清德19日上午前往高雄視導“海昌計劃”、“海軍大氣海洋局”及“海軍256戰隊”，並首度親自登上台造潛艦“海鯤軍艦”。賴清德表示，潛艦是發展戰略嚇阻的重要工具，也是反制海上封鎖、擴大戰略縱深的重要防衛武器。



台造潛艦原型艦海鯤艦目前已進行6次潛航測試，府方今天提供的賴清德視導照片與影片，為海鯤艦內部空間首次對外公開。



賴清德表示，隨著境外勢力的海上威脅加劇，有硬體實力，也要有先進的軟體實力。因此，海軍大氣海洋局持續布建先進的整合及偵測系統，對提升“國軍”的戰力，具有相當大的貢獻。



賴清德期盼，全體官士兵同仁能持續秉持榮譽與責任、精益求精、邁向“新訓練、新思維、新裝備、新科技”的目標，結合科技、制度創新，成為讓“國人”驕傲、讓敵人敬畏、“有榮耀、有紀律、有戰力”的鋼鐵勁旅。



賴清德再次呼籲，在野黨應該尊重專業、支持“國軍”，盡速通過不打折、也不放水的“行政院”版軍購特別條例草案。“國防部”將領已多次公開說明，軍事裝備籌措是依照敵情威脅產生的建軍需求，而做的整體規劃。如果只看金額、而忽視建軍的需求，勢必打亂整體的軍事投資，造成嚴重影響。



賴清德說，另外，因應新科技快速發展，政府也規劃透過商購、委製，可以加速強化戰力；同時提升台灣的繁榮與就業，也能在軍工產業上，打造MIT的品牌。