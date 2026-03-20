藍軍2大咖加持　吳子嘉：李四川勝選機會大

國民黨新北市長參選人李四川。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／根據《美麗島電子報》公布2026年新北市長選戰最新民調顯示，若“藍白合”共推中國國民黨參選人李四川，其支持度可達39.1%，但與民進黨參選人蘇巧慧的38.0%，僅相差1.1個百分點，在誤差範圍內。《美麗島電子報》董事長吳子嘉19日在網路節目認為，李四川若有國民黨籍新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安加持下去，對李四川會有幫助，勝選機會就非常大。



吳子嘉19日在網路節目《董事長開講》表示，李四川是11日國民黨中央徵召的，兩天之後公布民調，李四川的民調暴跌。他認為是擋軍購，風吹的方向不對，藍營在“立法院”的表現，讓有的老百姓認為怎麼擋軍購擋成這樣，支持者退縮觀望，因為支持者並沒有跑到蘇巧慧那邊，蘇僅增加2個百分點。



吳子嘉接著表示，李四川現在每天跑攤，1天跑10幾攤，下個月的情況會改善，因為只要蘇巧慧出現的地方，李四川就會出現。



吳子嘉認為，“國防”預算如果過關，對李四川有好處，風吹回來了，這是一個非常有意思的事情。我們大家期待，這個風看起來是有一點往親美的國民黨這個方向回來了。



吳子嘉接著表示，往這個方向回來，他覺得台中市長盧秀燕就可以撐起一片天，就回到了九合一的正常選戰，回到正常的情況下，他認為李四川的勝選機會非常大，因為他們是執政縣市，就回到侯友宜、蔣萬安的幫忙，蔣萬安、侯友宜加持下去，對李四川會有幫助。