朝野瘋狂加碼國民年金　官方憂支出增千億

台“衛福部長”石崇良。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／年底縣市長大選，朝野先後加碼國民年金。“立法院”衛環委員會19日排審國民年金修法，“政院”版本將現行國民年金每個月新台幣4049元，調整為5000元；另外，身障年金提高至6715元。另有其他黨團版本提出提升至8000元、1萬元等，可能會增加650億、甚至近千億規模。“衛福部長”石崇良受訪時表示，將近千億經費恐造成財政壓力大增，期待朝“政院”版本來做修正。



“衛福部長”石崇良昨日出席“立法院”衛環委員會審查“國民年金法部分條文修正草案”。修正重點包括刪除強制配偶代繳保險費及罰鍰規定、修正排富標準並建立定期調整機制、調高基本數額、增訂消費者物價指數（CPI）期中調整配套等。



“行政院”版本修法後整體經費每年約860億元，較現行增加195億元，將由政府公務預算支應。但針對國民年金法第54條之一，朝野“立委”多提出更高給付方案，將基本保障金額上調至6000元至1萬不等，身心障礙給付最高達1.2萬元。“衛福部”推估，若依朝野“立委”版本全面提高給付，每年支出將增加約156億元至933億元。



石崇良指出，因為“政院”版本將現行4049元調升至5000元；身障為6715元，一年支出156.3億元；而朝野黨團也提出不同版本，包括將國民年金提升至6000元、8000元不等，估算一年政府經費增加156億至653億元。另外，若加至1萬，更高達933億元，將近千億規模。



此次修法重點還包括刪除配偶連帶補繳保費與罰鍰規定、放寬排富標準、調高基本保障金額，及建立物價指數（CPI）調整機制。其中，基本保障金額將由現行每月4049元調高至5000元，身心障礙者則由5437元調高至6715元；每4年檢討改成每2年一次，若CPI累計成長達3%即啟動調整機制，以因應通膨。



此外，排富門檻也同步放寬，個人所得由50萬元提高至60萬元，不動產由500萬元調升至1025萬元，並建立每4年定期檢討機制，以反映物價與房價變動，避免民眾因資產名目上升而被排除在外。