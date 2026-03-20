美又說陸2027不攻台　名嘴：還審軍購案？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／美國國家情報總監辦公室（ODNI）19日發布報告指出，中國大陸現階段未計劃在2027年攻打台灣。媒體人陳揮文19日在政論節目質疑，賴清德之前曾強調，大陸以2027武統台灣為目標，現在美國又說沒有要打，那“立法院”還要急著審軍購預算案嗎？



陳揮文19日在政論節目《新聞大白話》指出，之前美軍的印太司令戴維森在2021年任內曾說“2027可能攻台”，他這說法是有個理論的，叫“戴維森窗口”，大家就開始以訛傳訛。他在疫情期間還訪台，2023年蔡英文曾接見。“那我現在就很生氣了，現在跟我講說，沒有要攻台？”



陳揮文強調，這也是美國講的，是美國的情報總監講的，說會攻台的也是你美國，說不會攻台的也是你美國，“你是講完了沒？那這個怎麼辦呢？賴萊爾怎麼辦？”賴清德公開講的，大陸以2027武統台灣（實為“完成準備”）為目標？賴清德是抄誰的？賴清德就是抄戴維森的。如果這些假設，美國縮回去了，那下禮拜“立法院”還要審軍購案嗎？因為沒有要攻台了！



“那我們現在可以喘一口氣了？”陳揮文說，“美國跟你說2027要打，我不相信；現在跟你說不打了，我也不相信！”怎麼會去相信美國講什麼，不能把籌碼跟期待都寄託在美國告訴你什麼時候打、什麼時候不打，國民黨也不要被軍購數字牽著走。