民調前江啟臣神岡造勢　蔡壁如、王鴻薇站台

藍委江啟臣19日晚在台中市神岡區舉辦見面會。（江啟臣服務處提供） 中評社台北3月20日電／爭取中國國民黨台中市長提名的“立法院副院長”江啟臣，19日晚間在台中市神岡區舉辦見面會，國民黨籍“立委”王鴻薇、前台灣民眾黨“立委”蔡壁如、國民黨籍台北市議員張斯綱、高雄市議員李眉蓁、台中市議員徐瑄灃等人到場助講。展現跨區域、跨黨派支持力量，齊聲呼籲市民於3月25日至31日電話民調期間“守電話、唯一支持江啟臣”。



根據《中時新聞網》報導，王鴻薇說，大家今天聚集在這裡就是要做出最好選擇，8年前江啟臣跟盧秀燕市長民調差不到1%，用最大風度全力支持盧市長，這樣的胸襟是政治人物最好典範，江啟臣是盧秀燕最好的接班人。



王鴻薇強調，江啟臣學經歷豐富，擔任過新聞局長、國民黨主席，現在是副院長。台中市需要一位學經歷好的市長，蔣萬安讓輝達落腳台北，江啟臣正在推動讓台中成為中部AI城市，選對人台中才會有希望。



蔡壁如指出，台中市是台灣第二大城市，所以要讓台中走向國際、走向世界。江啟臣代表國家做國民外交，江可以帶領台中市邁入國際，很多軟體建設、文化建設都需要優秀的台中市長。衹有團結大家才能合作向前，邁向國際城市，在野黨也要團結起來。



江啟臣提及，台中近年人口逆勢成長，已突破286萬人，顯示城市具備宜居條件與發展潛力。他提出“旗艦城市”願景，強調台中具備空港、海港及完整產業鏈優勢，未來將推動“前店後廠自由港”、發展國際會展，藉以帶動經濟與觀光，讓台中成為“亞洲新核心、世界新都心”。



在產業方面，江啟臣指出，台中擁有全球獨特的精密機械產業聚落，未來將結合AI技術，打造全球AI機器人產業重鎮，推動台中成為實體AI製造的核心城市。同時將持續強化交通建設，打造20分鐘生活圈，促進區域均衡發展。



現場來賓一致呼籲，3月25日至31日是關鍵民調期間，請市民晚間留意市內電話，接到民調電話時明確表達支持凝聚力量，讓台中持續向前邁進。