美情報陸明年不攻台　沈伯洋：可能採非武力

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）針對美國情報界最新評估中國大陸未規劃於2027年對台動武，民進黨籍“立委”、“國防”外交委員沈伯洋20日表示，即便如此，台灣仍須做好全面準備，尤其須警惕大陸透過“非武力手段”達成統一目標的可能性。



美國國家情報總監辦公室（DNI）日前發布《年度威脅評估報告》指出，中國大陸領導層目前未計劃於2027年對台發動入侵，亦未設定明確統一時間表，並評估兩棲登陸作戰風險極高。府方重申“和平靠實力”原則，將持續強化自我防衛能力。



沈伯洋20日在“立法院”受訪表示，相較於高成本的軍事行動，大陸更可能採取成本較低的非武力方式，例如透過政治與制度操作達成目標，舉例若“立法院”通過修改兩岸相關法規，甚至推動簽署和平協議，可能在短時間內改變現狀，“非武力一周就可能拿下”，情勢不容輕忽。



對於近期爭議台灣民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀資格爭議，沈伯洋指出，相關案件可由政黨或“立法院”直接處理，司法為最後手段，並強調“中選會”作為獨立機關，應依法處理相關爭議。



針對“國防”預算議題，沈伯洋表示，總預算自去年8月迄今尚未完成審查，導致多項“國防”及資安相關經費無法動用，在野黨僅通過部分預算，卻影響整體延續性支出，呼籲“立法院”應回歸職責，儘速完成預算審議。



對於能源與核電議題，沈伯洋指出，短期能源價格波動不致造成重大衝擊，但社會預期心理仍可能影響市場，核能若要重啟須建立在三大前提，包括社會共識、安全無虞以及核廢料處理可行，相關技術雖有進展，但仍須審慎評估。