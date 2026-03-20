看文總更名　呂秀蓮：任務完成可以解散

呂秀蓮主張，現在有“文化部”，又有文策院。文化總會任務完成，建議“立法院”提議解散。（截自新聞千里馬YouTube畫面） 中評社台北3月20日電／中華文化總會（文總）英文名稱從GACC（The General Association of Chinese Culture）更改為 NCAT（National Culture Association of Taiwan），正式納入Taiwan並告別Chinese。藍營批評此舉為“去中國化”及“操弄意識形態”。呂秀蓮表示，她知道文化總會那些人要碰到錢很容易。現在有“文化部”，又有文策院，名堂一大堆，文化總會任務完成，建議“立法院”提議解散。



呂秀蓮19日在中天《新聞千里馬》節目中透露，當年她上任“副總統”不久，時任“總統”的陳水扁本來要請她擔任“中華文化復興總會”的會長。過了大概一兩個禮拜，又跟她說，很不好意思，歷來都是“總統”當會長，妳就當副會長。所以她對文化總會有一點概念。



呂秀蓮指出，當時會成立“中華文化復興總會”，是針對中國大陸當年推動文化大革命。現在大陸沒有文化大革命，人家文化也做得不錯。以前還沒有“文化部”，現在有“文化部”，又有文策院，根本是疊床架屋。



呂秀蓮續指，她與陳水扁執政時是拚命為政府“瘦身”，當時把各種部會盡量重整縮編，就是要節省浪費。沒有想到蔡英文執政時代，不斷不斷地“虛胖”政府組織。賴清德應該要適可而止，現在是賴當家的時候，每件事情的來龍去脈要搞清楚。



呂秀蓮透露，她知道文化總會那些人要碰到錢很容易。現在對岸已經沒有文化大革命了，她大膽提議，文總任務完成，可以結束了。還有“文化部”、文策院在做什麼，她也略有所聞。希望政府找對的人、花應該花的錢，該節省的就要節省。