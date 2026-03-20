李貞秀批綠官員欺壓陸配　卓榮泰低頭看資料

民眾黨委員李貞秀擺上“停止追殺陸配！苛扣村里長事務費”手板，再度於院會上發言。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨委員李貞秀發言，卓榮泰、鄭麗君、劉世芳都低頭看資料。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，李貞秀20日再度站上“立法院”會“國是論壇”發言台，痛批“賴政府”苛扣5位陸配村里長新台幣7.5萬元的事務補助費（年終慰問金），對陸配各種羞辱、霸凌，視陸配為次等公民，到底還要欺壓陸配到何時？



李貞秀發言時，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜不時抬頭仔細聆聽，而“賴政府”官員，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“內政部長”劉世芳、陸委會主委邱垂正則全部低著頭看資料，一眼都沒看向李貞秀。



韓國瑜11日就李貞秀身分認定相關事宜召集朝野協商，最終裁示在司法最終判決前，應尊重李貞秀的“立委”身份與職權。不過，“賴政府”依然不甩，劉世芳、邱垂正已對外表態不接受其質詢。



李貞秀20日再度站上會“國是論壇”發言台表示，多元包容是台灣的重要民主價值，民眾依法享有的權利不能因族群不同而被差別對待，去年“賴政府”違法濫權，苛扣全台5位陸配村里長7.5萬事務補助費（年終慰問金），“內政部”帶頭打壓特定族群，違法沒收弱勢權益，可謂民主法治之恥。



李貞秀說，陸配來到台灣落地生根、養兒育女、工作繳稅，陸配沒有對不起台灣，這些村里長更沒有對不起台灣，這群人真心熱愛台灣，戰戰兢兢付出，受在地選民的托付當選。陸配村里長與全台7千多位村里長一樣認真負責服務鄉親，“內政部”高官卻帶頭霸凌，差別對待視陸配為次等公民。



李貞秀指出，陸配是台灣的家後（閩南語，意指太太），陸配更是台灣孩子的媽媽，是“中華民國”的一份子，應該受到平等的基本尊重與對待。蔡政府時代，陸配擔任公職民意代表，從來不是問題，換成“賴政府”卻開始各種羞辱、霸凌，專找陸配麻煩，連7.5萬元的村里長事務補助費都要苛扣，“賴政府”到底還要欺壓陸配到了什麼時候？



李貞秀批評，周一的“立法院”內政委員會中，她向“內政部”質詢居住正義，然而輪值民進黨籍召委李柏毅卻違背會議主席中立身份、助紂為虐、掩護行政機關，自我閹割“立法委員”職權，“內政部”高官帶頭“違憲”亂政，藐視“國會”，踐踏民主法制，赤裸裸地將弱勢族群當成政治鬥爭工具。民主社會每位民眾都有被平等對待的權利，民眾應有的權利不能被違法苛扣。



李貞秀反問，陸配村里長與李貞秀目前都具合法公職身份，今天如果她只是一般民眾能站上“立法院”會這個發言台嗎？她嚴正呼籲民進黨停止行使與霸凌，不能再追殺陸配，儘速補齊苛扣的村民長事務費。