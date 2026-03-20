美指陸2027不攻台　顧立雄：不能看單一報告

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）美國國家情報總監辦公室17日發佈《全球威脅評估報告》，指中國大陸未計劃在2027年攻打台灣，並傾向在不動用武力的情況下實現兩岸統一。對此，台“國防部長”顧立雄今日受訪表示，大陸對台動武的可能性不能以單一報告作為判斷依據，中共從未放棄以武力併吞台灣，軍事擴張也持續進行，台灣應持續累積防衛實力，以確保有效嚇阻。



顧立雄今天隨“行政院長”卓榮泰前往“立法院”，進行施政報告並備質詢，他在會前受訪時作出以上表示。



顧立雄說，大陸對台動武的可能性不能以單一報告作為判斷依據，從整體趨勢來看，大陸事擴張從未停歇。譬如今年他們即便經濟成長率預估低於5%，仍維持約7%的“國防”預算成長，顯示其持續強化軍事能力，對台威脅依然嚴峻。



顧立雄強調，面對大陸力持續提升，台灣必須不斷累積防衛實力，建立有效嚇阻，讓對方在評估攻台行動時，面臨高風險、低成功率，進而延後甚至放棄相關計劃，讓他們感覺到“明天可能不是最好的攻台的日子”。



媒體詢問，美方的報告是否可能影響在野黨後續對軍購案的態度？



顧立雄說，大陸事活動與威脅並未減緩，包括陸艦仍持續在台海周邊活動，並頻繁進行聯合戰備警巡與灰色地帶騷擾，顯示整體威脅仍在升高。在此情況下，台灣更應持續強化整體防衛作戰能力，包括裝備建置與訓練提升，以維持足夠的嚇阻力，確保“國家安全”。



顧立雄強調，軍方持續透過聯合情監偵及多元情資來源，密切掌握大陸各項軍事與非軍事動態，確保能即時應對各種可能情勢發展。