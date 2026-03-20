美稱陸未計劃2027攻台　台：和平靠實力

郭雅慧。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新發布的報告指出，中國大陸目前並未規劃在2027年入侵台灣。“總統府”發言人郭雅慧昨日表示，政府將持續秉持“和平靠實力”原則，強化自我防衛能力。政府正提出8年1.25兆元新台幣“國防”特別預算，盼朝野支持盡速通過審查。



美國情報總監辦公室最新發布的評估報告提到，中國現階段沒有計劃在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。報告評論說，中國憂心日本首相高市早苗去年做出的“台灣有事”發言，恐鼓勵“台獨”運動。



郭雅慧表示，注意到美方最新發布之“情報社群年度威脅評估”，一如美國最新“國家安全”戰略所說，無論基於地緣及供應鏈安全角度，持續強化台灣的安全需求及嚇阻能力至關重要。



郭雅慧指出，特別在中國持續升高在島鏈區域間軍事威脅及單邊主義擴張、灰色地帶進入與日俱增。為了確保人民自由安全的不受威脅，政府將持續秉持“和平靠實力”原則，強化自我防衛能力，推動“國防”自主與不對稱戰力建構，強化全社會防衛韌性，並與理念相近國家共同維護台海及印太區域的和平穩定。



郭雅慧強調，為此，政府正提出8年1.25兆“國防”特別預算，期待獲得不分藍綠不分黨派的朝野共同支持，讓特別條例與相關預算盡速通過審查。



“立法院”“外交及國防委員會”下周將審查“行政院”版、中國國民黨版和台灣民眾黨版的軍購特別預算條例草案。