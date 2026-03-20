美指陸2027不攻台　邱垂正：做最壞打算

陸委會主委邱垂正（第二排左）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）美國情報界最新評估中國大陸未規劃於2027年對台動武，陸委會主委邱垂正20日表示，中共對台威脅仍沒有任何鬆懈，我們還是要積極強化自我防衛的力量，做最壞打算、做最好準備。



美國國家情報總監辦公室（DNI）日前發布《年度威脅評估報告》指出，中國大陸領導層目前未計劃於2027年對台發動入侵，亦未設定明確統一時間表，並評估兩棲登陸作戰風險極高。府方重申“和平靠實力”原則，將持續強化自我防衛能力。



“行政院長”卓榮泰20日率官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



邱垂正會前接受媒體訪問表示，對於中共武力攻台或台海風險，我們都會參考各式各樣的報告與評估，不會因為一份報告就確定某些事，做最壞打算、做最好準備。



邱垂正說，中共對台的威脅經常反映在對台政策上，截至目前為止仍是以消滅“中華民國”、併吞台灣做準備，包括軍機艦繞台，武力對台的軍事準備也從未停止過。他們的政策還是體現在統一台灣、解決台灣問題，對台威脅仍沒有任何鬆懈，且在加緊準備，台灣還是要積極強化自我防衛的力量，與友盟國家還是要深化合作，強化經濟安全、全社會防衛韌性，才能確保自身安全。