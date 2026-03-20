特朗普當高市面提珍珠港　方恩格：賴敢嗎？

方恩格20日在臉書發問，如果是日本首相高市早苗來台會見賴清德，賴會跟特朗普一樣幽默嗎？（方恩格臉書） 中評社台北3月20日電／日本首相高市早苗19日赴美，在白宮與美國總統特朗普舉行峰會。日本記者向特朗普提問，為何對伊朗行動前，沒有通知日本等盟友？特朗普拿二戰時期日本偷襲美國珍珠港，笑稱“有誰會比日本更瞭解奇襲”？讓一旁的高市尷尬至極。對此，美籍國際政治觀察家方恩格表示，“如果高市來台灣，在“總統府”會見賴清德，賴會和特朗普一樣幽默嗎”？嘲諷意味濃厚。



美國總統特朗普19日在白宮與日本首相高市早苗會晤時，針對對伊朗軍事行動的盟友支持問題發表談話，不僅高度肯定日本的配合，也對歐洲盟友與北約的態度表達不滿。不過在回答日本記者提問，為何沒事先通知盟友要打伊朗？特朗普語帶輕鬆提到珍珠港事件，稱“有誰會比日本更瞭解奇襲”？讓坐在一旁的高市早苗滿臉尷尬，瞬間瞪大雙眼，努力保持臉上的微笑。



方恩格20日在臉書發文表示，如果是日本首相高市早苗來台灣，在“總統府”會見賴清德，賴清德會跟特朗普一樣幽默嗎？接著他把特朗普原話附上中英文對照如下：



日本記者問特朗普總統，為什麼在攻擊伊朗前沒有通知盟友？特朗普回答如下：“我們想要出其不意。還有誰比日本更懂出其不意呢？明白嗎？為什麼你們沒告訴我珍珠港事件？明白嗎？他問我……不，我認為你們比我們更相信，出其不意”。



Japan reporter asks President Donald J. Trump why he didn＇t inform allies in Europe and Asia before the attack on Iran？



President Trump answers：“We wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan， OK？ Why didn＇t you tell me about Pearl Harbor， OK？ Right？ He＇s asking me...no， you believe in surprise I think much more so than us”.



特朗普當客人面前、打臉外交禮儀的做法，引發熱議。網友紛紛留言表示：“可以喔，這很特朗普XD”、“很想看看高市內心的OS”、“特朗普的反射魔法厲害，竟反讓日本記者的嘲諷提問變成挖坑給高市跳，這記者黑了”、“高市首相的表情，真的笑也不是，不笑也不是”、“去美國輸誠還被酸一頓，真是好棒棒”、“殺人誅心…這一記敲的真夠力的”、“特朗普的強項就是羞辱別人，澤倫斯基多次體會過”。