海鯤號6月能交艦？顧立雄：不設定時間

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）賴清德昨日首度登上“海鯤號”視導，媒體今天詢問台“國防部長”顧立雄是否有信心6月交艦？顧僅說，按部就班來，不會設定時間。至於之後的試航可能邀請賴同行，顧立雄說，這屬於專業測試，就由專業人員進行。



賴清德昨登上海鯤號視導，隨後也發布相關新聞和照片，曝光了該自造艦艇的內裝，引發討論。顧立雄今隨“行政院長”卓榮泰前往“立法院”進行施政總質詢時，針對海鯤號的交艦時間作出以上表示。



顧立雄表示，會按部就班來，不管是淺水潛航、深水潛航，主要都要把這些測試項目要做完整，且是在安全確保的情況之下做完整，完整之後再來進行交艦，不會設定特定的時間。



至於2月初台船董事長稱之後的試航願一起下潛，顧立雄是否同行或邀請賴清德一起下潛？



顧立雄強調，就他瞭解，在下潛的部分，很多專業人員都要進入潛艦內部，包括參與接艦的人員，還有相關的技協、相關的台船人員會進去。這就交由專業評估，因為這是屬於專業的測試，就由專業人員進行。



另外談到潛艦“海龍”未來戰力規劃，顧立雄表示，海龍、海虎是劍龍級的，這要進行升級，海龍已經升級完成，海虎預計在今年年底會升級完成，這兩艘就會大幅提升台灣作戰能力。至於另外兩艘茄比級（GUPPY Class）的，就是訓練用的。