台官方降貨物稅防通膨　綠委盼評估財政負擔

民進黨黨團幹事長莊瑞雄（右）與綠委陳培瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）中東戰火升溫，伊朗天然氣田遭攻擊後局勢擴大，帶動國際油價飆升，布蘭特原油一度突破每桶110美元，油價面臨大幅調漲壓力。為防止通膨，“行政院”調降貨物稅，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄20日表示，戰爭對全球能源供應造成衝擊，政府已採取短中期應變措施，透過分散採購與調節機制，穩定油氣供應與物價。不過相關措施也將增加公營事業與政府財政負擔，仍需審慎評估。



對於物價壓力，莊瑞雄表示，戰爭勢必推升通膨，各國政府都需介入穩定市場，例如透過吸收貨物稅、凍漲或補貼等方式，減緩對民生衝擊，不過相關措施也將增加公營事業與政府財政負擔，仍需審慎評估；油價上漲將連動電價與天然氣成本，影響整體經濟。政府過去已多次對台電進行撥補，但相關預算亦面臨朝野攻防。



“行政院副院長”鄭麗君18日召開穩定物價小組會議，拍板自4月2日起，貨物稅減徵範圍再擴大，新增液化石油氣貨物稅減徵50%，希望在汽柴油專案緩漲、減稅等機制下，力守全年消費者物價指數（CPI）年增率在2%通膨警戒線之下。



近期中東局勢緊張，市場憂心運輸命脈霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）受阻，導致原油供應不穩。台灣依浮動油價機制推估，汽柴油每公升恐分別上漲新台幣4.7元與5元；若反映中油累積漲幅，調幅更高，台“經濟部”並支持中油增資新台幣3500億元方案，以因應長期吸收成本壓力。



莊瑞雄指出，油價波動關鍵在於海運通道是否順暢，若中東石油運輸受阻，將對全球價格產生顯著影響，不國伊朗石油主要出口至中國，若運輸中斷，衝擊最大的反而是中國市場；至於沙特等產油國，仍可透過陸上管線或替代航線出口，降低部分風險。



他表示，台灣自2018年美國制裁伊朗後，已停止自伊朗進口石油，目前能源來源已多元化；天然氣方面，台灣主要仰賴澳洲與東南亞供應，中東占比約3至4成，整體風險相對可控。



針對能源存量，莊瑞雄指出，台灣石油儲備約在百日以上，短期供應無虞；政府也已提前部署，從現貨市場與多元來源調度資源，確保3月至5月期間能源穩定，政府會依情勢採取彈性措施，避免供應中斷。



針對美國國家情報總監辦公室（DNI）發布威脅評估報告，指中國大陸2027未規劃對台動武，另外日本首相高市早苗對台立場恐有重大轉變？



莊瑞雄回應，台灣不能因外界預測風險降低就鬆懈，對台最大威脅仍來自中國大陸，政府推動軍購與“國防”建設，正是為了因應長期風險。



莊瑞雄指出，“國家安全”不能建立在他國善意或情報預測之上，無論外界如何評估情勢變化，台灣都必須持續強化自我防衛能力，軍購與建軍的目的在於保障“國家安全”與人民生活，不應因短期情勢判斷而動搖。



他表示，相關情報可作為參考，但政府在“國安”決策上，不能完全依賴外部預測，仍須以自身安全需求為最高考量，確保面對各種不確定風險時具備足夠應變能力。