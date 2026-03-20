台東綠營內訌？莊瑞雄：再與劉櫂豪溝通

民進黨團幹事長莊瑞雄（右）接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 退出民進黨的前綠委劉櫂豪。（照片：劉櫂豪臉書） 民進黨台東縣長參選人陳瑩。（照片：陳瑩臉書） 前綠委賴坤成。（照片：賴坤成臉書） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）民進黨2026台東縣長選戰布局出現雜音，儘管已提名民進黨籍原住民“立委”陳瑩，對上中國國民黨參選人吳秀華，但已經被開除黨籍的前英系“立委”劉櫂豪也有意角逐。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄20日表示，會致電並去溝通。



劉櫂豪19日在臉書預告近日將說明是否第7次參選台東縣長，與劉多次交手的前綠委賴坤成20日凌晨在臉書轉貼，批評劉一輩子就是要坐轎，並自曝原本自己也規劃要參選縣長，但評估一旦參選，劉也會出來，為避免拖累一堆人，決定支持陳瑩。“沒想到，我不選了，劉櫂豪還是要選”。而賴坤成與劉櫂豪近20年來多次黨內相爭，更曾在縣長選舉、“立委”選舉對壘，恩怨極深。



被指派協助經營台東、屏東選情的莊瑞雄20日在“立法院”受訪表示，基層政治人物長期耕耘地方，難免會有個人想法與表達，相關發言多屬基層經營的心得分享，外界不必過度解讀。



莊瑞雄指出，目前仍在3月初期，各項布局尚未定案，黨內溝通管道暢通，會透過聯繫與交流進一步整合，“打個電話、見個面，大家都很熟”，彼此之間仍維持良好互動。



他也強調，台東地方政治生態與台北觀察角度不同，基層互動頻繁，政治人物彼此之間經常在地方活動場合碰面與交流，“很多時候是外界看起來緊張，但實際上大家都很熟”，他每周都會遇到劉櫂豪，尤其是在參加民眾公祭殯儀館都會遇到，還會互相提醒有行程漏了沒。



莊瑞雄表示，過去若有不同意見或摩擦，仍可透過溝通逐步化解，“找時間坐下來聊一聊，應該會有好的結果”，最終目標仍是團結一致，爭取選民支持。