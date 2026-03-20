李四川赴中和鐵票區參拜　民眾反應熱烈

民眾遞上帽子要國民黨新北市長參選人李四川簽名。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月20日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍新北市長參選人李四川20日上午前往新北市中和區廣濟宮、福和宮參拜祈福，向開漳聖王與土地公上香致意。李四川致詞時表示，祈求地方平安順利，並感謝中和地區民眾多年來的支持與照顧。



李四川20日上午前往中和參拜廣濟宮、福和宮，出席的有國民黨籍新北市議員金瑞龍、新北市議員邱烽堯、新北議員陳錦錠辦公室主任。現場民眾反應熱烈，有人遞上帽子要簽名、有人拿著手機要自拍。參拜結束後李四川在廟門口接受媒體聯訪。



李四川近日持續走訪新北各區宮廟與基層團體，透過參拜與地方交流行程，加強與民眾互動，為投入新北市長選舉積極布局。日前除了深入到民進黨鐵綠區三重以及對手、民進黨參選人蘇巧慧選區外，今天也到國民黨鐵票區中和選區。



現場有多位地方議員、里長與宮廟代表到場陪同，並與李四川寒暄互動，氣氛輕鬆。李四川也逐一致意，感謝地方長期支持。



李四川參拜後致詞表示，感謝土地公與開漳聖王長年保佑中和地區平安順利，也感謝中和鄉親長期以來對他的支持。他說，自己過去無論是在新北市服務，或是在台北市任職期間，都受到中和民眾許多照顧，心中非常感恩。



李四川表示，未來不論身處任何崗位，都希望能繼續為地方努力，讓市民生活更好，也希望在神明庇佑之下，地方發展順利、民眾安居樂業。