助選竹宜彰防藍天變綠地？蔣萬安：密切交流

台北市長蔣萬安 。（照:台北市政府提供） 台北市長蔣萬安出席“臺北供水管網改善成果展示及未來展望論壇” 。（照:台北市政府提供） 中評社台北3月20日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲近日接受專訪談及2026年縣市長選舉的看法，點名新竹縣、彰化縣及宜蘭縣有可能“藍天變綠地”。對此，中國國民黨台北市長蔣萬安20日出席活動被問及是否發揮外溢效應來助選，他表示，和太太常回宜蘭娘家，跟彰化有很多市政交流互訪，台北要發展AI也需與新竹半導體產業鏈密切合作，一定會和3個縣市持續做市政交流、密切合作。



台北市長蔣萬安今天出席“台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇”時表示，感謝過去20年來無數前輩與夥伴的努力，台北市供水管網改善已取得具體成果。面對未來挑戰，市府已於去年拍板啟動“下一個10年計劃”，預計投入新台幣150億元，全面導入AI智慧化管理，持續提升供水系統韌性，朝永續發展邁進。



被問及柯文哲的變天預測，他是否會發揮外溢效應來幫助這3個縣市的國民黨候選人，蔣萬安說，他是宜蘭女婿，宜蘭也是和太太常回娘家的地方。



蔣萬安表示，彰化在這幾年有很多的市政交流互訪，不管是彰化來考察北市舉辦大型活動的經驗、交通的建設，或是日前生生喝鮮奶政策，他也特別到彰化去拜訪酪農。台北要發展AI產業，勢必要跟新竹半導體產業鏈密切的合作，所以對3個縣市，一定會持續做市政的交流，密切合作。