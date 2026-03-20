綠委舉牌發言狂嗆　李貞秀比倒讚反擊

民眾黨委員李貞秀比倒讚回應綠委。（中評社 張嘉文攝） 綠委黃捷發言狂嗆民眾黨委員李貞秀。（中評社 張嘉文攝） 藍委陳玉珍來幫忙民眾黨委員李貞秀回嗆綠委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）據陸配身分的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀持續被綠營追打資格問題，本周一李首度在內政委員會質詢，民進黨籍召委李柏毅卻裁示行政官員不用上台備詢，引發爭議，民眾黨“立院”黨團今天在“立法院”會提出2項公決案，包括譴責“內政部長”劉世芳、內政委員會召委李柏毅，嚴正要求民進黨政府停止踐踏民主與法治，停止對陸配與新住民的歧視、打壓與追殺，並將李柏毅移送紀律委員會。



該提案也獲得中國國民黨“立法院”黨團的支持，在表決今日院會議程時，藍白以人數優勢表決通過民眾黨提出的議程，在院會中進行大體討論時，民進黨“立委”黃捷發言狂嗆李貞秀，多位女綠委則走到李貞秀座位前舉牌叫囂，喊出“你有放棄雙重國籍嗎？”等語。



李貞秀也不示弱，隨即比出倒讚手勢反擊，女綠委們被激怒，狂吼說“這是什麼不雅手勢”，現場一片混亂，其他白委也幫忙李貞秀反擊，藍委陳玉珍則跑到李身邊幫忙讚聲，一起和綠委們互嗆。綠委吳思瑤則趕緊跑到主持會議的“立法院長”韓國瑜告狀，但韓僅說謝謝，他會維持議場秩序，雙邊才在韓的勸說下，各自回到座位。