起跑晚？李四川：與輝達簽約後才投入選戰

國民黨新北市長參選人李四川接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社新北3月20日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍新北市長參選人李四川20日上午前往中和廣濟宮等廟宇參拜，對手民進黨新北市參選人蘇巧慧表示已經跑了新北500多天，是否會擔心比較晚起跑，李四川回應，一向秉持“活在當下，在什麼位置就把事情做好”的態度，過去在台北市任內也是和輝達簽約結束後才離開，離開職務後才投入選舉工作。



李四川20日上午前往中和參拜廣濟宮、福和宮，出席的有國民黨籍新北市議員金瑞龍、新北市議員邱烽堯、新北議員陳錦錠辦公室主任。現場民眾反應熱烈，有人遞上帽子要簽名、有人拿著手機要自拍。參拜結束後李四川在廟門口接受媒體聯訪。



李四川回應表示，每個人的節奏不同，他一向認為在什麼角色就把工作做好，過去在公職任內必須把行政工作完成，因此沒有提前投入選舉活動，離開職務後才正式開始參與選舉行程。



李四川表示，無論擔任什麼職位，都應把當下工作做好，而不是一邊做職務一邊準備選舉，這是他一貫的態度。



記者追問，近期國民黨內對議員參選人蕭敬言的言行引起討論，是否有打電話關切。李四川表示，要鄭重澄清自己沒有打電話給黨部，也沒有介入相關人事安排，黨內事務由黨中央處理，年輕人的事情仍應尊重黨內機制。



蘇巧慧也批評李四川的公共托育政策，他回應，公共托育是解決少子化的重要政策之一，新北市自2011年設立第一間公共托育中心以來逐步擴充，自己當年也實際參與規劃與推動，未來若有機會服務新北，將持續增加托育量能，特別是善用校園閒置空間，減輕年輕家庭負擔。



李四川表示，少子化問題的關鍵原因之一，就是年輕夫妻不敢生、養不起，而托育問題正是最大的負擔。現在多數家庭都是雙薪，如果各地學校能利用閒置教室設置公托中心，將可有效減輕年輕家庭壓力。若未來有機會當選新北市長，將優先盤點各校閒置空間，讓每個行政區都能有足夠的托育資源，協助年輕家庭安心生養。