女綠委圍攻李貞秀　“立院”上演衝突叫囂

綠、白“立委”們互相叫囂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）“立法院”20日朝野之間上演火爆衝突，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜安排台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀上台發言後，民進黨籍“立委”群起圍攻，“立委”黃捷帶頭痛批李雙重國籍問題“應解職”，更高喊“反對中國人當台灣立委”，女綠委集體舉牌抗議，場面一度失控，朝野對嗆、氣氛火爆。



衝突導火線為李貞秀國籍爭議，黃捷上台發言直指，“立法委員”不應具雙重國籍，強調台灣歡迎新住民，但前提是遵守法治並放棄原有國籍，質疑李貞秀至今未清楚說明是否已放棄中國國籍，“這麼簡單的問題為何無法回答？”並要求依法處理。



黃捷同時強調，“立法院”是由人民一票一票選出，所有委員應忠於“中華民國台灣”，質疑李貞秀政治立場與“國家認同”，並呼籲“立法院”應依規處理其資格問題。



民進黨多名女“立委”隨後湧上前舉牌抗議，與李貞秀正面對峙。過程中，李貞秀以“倒讚”手勢回應，引發綠委群情激憤，現場互嗆聲浪不斷，衝突升高。



吳思瑤也開嗆，批評李貞秀專業不足，甚至連議事程序都不熟，將提案“共四案”誤寫為“共識案”，有夠扯的能力與適任性。



吳思瑤進一步指出，民眾黨為護航李貞秀，提出譴責台“內政部長”劉世芳與民進黨籍內政委員會召委李柏毅的提案，是“挾怨報復、公報私仇”，並質疑“立法院”浪費時間處理相關議案，卻未優先審查總預算。



她痛批，李貞秀在場內態度強硬，甚至回嗆“怎樣，去告我啊”，並批評韓國瑜未即時處理衝突，反而宣布休息離場。另外，國民黨籍“立委”陳玉珍則上前與李貞秀互動給予安慰。