綠委猛喊“一邊一國”　藍白反嗆“修憲”

綠委們狂喊“台灣、中國，一邊一國！”（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）“立法院”20日再爆朝野激烈對峙，圍繞台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格爭議，民進黨“立法院”黨團與民眾黨、中國國民黨“立法院”黨團正面交鋒。民眾黨籍“立委”陳昭姿發言力挺李，反嗆民進黨“有膽就喊：台灣中國一邊一國”，引爆民進黨籍“立委”集體高喊口號。隨後藍白陣營反擊“修憲！修憲！”，議場氣氛沸騰。



陳昭姿在台上高分貝表示，若民進黨主張兩岸互不隸屬，就應明確表態“台灣與中國一邊一國”，此話一出，民進黨籍“立委”群起呼應，齊聲高喊“一邊一國”，現場情緒高漲。陳隨後再反嗆，要求賴清德應推動“修憲”，明確界定兩岸為兩國關係。



民眾黨團與國民黨團則集體反擊，高喊“修憲！修憲！”，質疑民進黨若主張“兩國論”，應透過“憲政”程序處理。



民進黨籍“立委”沈伯洋上台發言強調，“立法委員”若具中國國籍，恐涉及“國安”風險，質疑相關人員是否可能受威脅或影響決策？並批評在野黨未盡審查責任，依法參政者應放棄他國國籍並提出證明文件，否則難以取得社會信任。



沈伯洋並反駁“修憲說”，指現行“憲政”體制並未明文主張“一個中國”，相關論述不應混淆視聽，呼籲回歸法律與制度討論。



國民黨籍“立委”羅智強則登台聲援李貞秀，先批評民進黨雙重標準，並質疑過去包括蔡英文、陳水扁在內，皆未剝奪陸配參政權，反指現今政府打壓特定族群。



羅智強更呼籲，儘速修訂相關法規，強調應以制度解決爭議。羅的發言獲藍白“立委”鼓掌支持，場面熱烈。隨後“立法院長”韓國瑜於中午12點宣布先休息，下午再繼續開會。