藍白挺李貞秀提譴責案　李柏毅：無奈又遺憾

內政委員會召委、綠委李柏毅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配“立委”李貞秀資格爭議延燒，“立法院”朝野20日再爆衝突。民眾黨“立法院”黨團提案將民進黨籍內政委員會召委李柏毅送紀律委員會懲處，在藍白人數優勢下表決通過，將譴責案逕付二讀並交付協商。李柏毅受訪表示“非常無奈又遺憾”，盼議事回歸理性。



“行政院”先前指示，在李貞秀合法資格未釐清前，各部會不提供任何資料，也不接受李的質詢。“內政部”官員16日因此未接受李貞秀質詢，引發在野黨強烈不滿。民眾黨團20日提案，指控李柏毅主持會議不公，要求送交紀律委員會懲處。



李貞秀於院會發言時，批評李柏毅多次以“女士”稱呼她，形同公開羞辱；民進黨籍“立委”黃捷則強調，“立法委員”不得具雙重國籍，“就是這麼簡單”，呼籲“立法院”儘速處理相關資格問題。朝野“立委”隨即爆發激烈口角。



最終在藍白聯手表決下，譴責案逕付二讀，後續將進入協商程序，議場氣氛緊繃。



李柏毅受訪表示，自己在議事過程中一方面尊重國民黨籍“立法院長”韓國瑜協商結論，另一方面也尊重“行政院”提出的法律見解與證據，為避免委員會運作受阻，仍安排李貞秀上台發言，但行政部門基於法律疑慮不接受質詢，也屬職權的判斷。



李柏毅強調，“兩個尊重”卻換來譴責結果，感到相當遺憾與無奈，當天內政委員會朝野委員皆可充分發言，相關“部會”首長也逐一回應問題，議事本應在理性基礎上持續推進。



對於是否希望韓國瑜出面協調？李柏毅表示，期待在“行政院”、“立法院”互相尊重的前提下，讓爭議逐步降溫，而非持續升高對立，他也對民眾黨團提出譴責案表達遺憾，盼未來議事運作能回歸平和。