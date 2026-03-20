藍白大動作挺李貞秀　通過譴責劉世芳兩案

民眾黨團20日提出2項公決案，包括譴責“內政部長”劉世芳及內政委員會綠召委李柏毅。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）具陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀持續被綠營追打資格問題，李本周一首度在“立法院”內政委員會質詢時，內政委員會召委、民進黨“立委”李柏毅裁示行政官員不須上台備詢，引發爭議。



民眾黨“立院”黨團今天在“立法院”會提出2項公決案，包括譴責“內政部長”劉世芳以及綠召委李柏毅，都獲得中國國民黨“立法院”黨團的支持。經表決後，藍白以人數優勢贊成59票，輾壓綠營反對的50票。國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布兩案都逕付二讀，並交付黨團協商。



李貞秀在過程中上台發言表達立場。她說，院長韓國瑜在朝野協商中已明確表示，在司法判決未釐清前，已宣誓就職之委員職權應予尊重。不過綠召委李柏毅在委員會中多次以“李貞秀女士”稱呼已依法宣誓就職之“立法委員”，相關行為已非單純程序爭議，而是對陸配及新住民標籤與排除問題。若今天不制止，是不是以後只要立場不同，就會被禁止發言。



國民黨“立委”王鴻薇則表示，李柏毅身為召委，本應維護問“立委”職權。但李貞秀卻只能對著空氣質詢，這是不折不扣的職場霸凌、冷暴力，“綠色沙文主義”活生生在“國會”上演，是民進黨執政才會發生的事情。



民進黨“立委”黃捷發言則力挺李柏毅說，擔任“中華民國台灣”的“立法委員”，不能有雙重國籍，就是這麼簡單。民眾黨過去也有新住民“立委”麥玉珍，她就有放棄雙重國籍。這麼簡單的事情，李貞秀竟沒辦法回答。強調李只要放棄雙重國籍，民進黨就歡迎，就這麼簡單。

