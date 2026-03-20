陳昭姿挺李貞秀　爆氣怒吼一人戰全綠委

民眾黨委員陳昭姿挺同黨委員李貞秀，忍不住爆氣怒吼嗆綠委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）具陸配身分的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀本周在內政委員會質詢時，遭民進黨籍召委李柏毅裁示行政官員不須上台備詢。民眾黨“立法院”黨團今天在“立法院”會上提出2項公決案，包括譴責當天的台“內政部長”劉世芳以及李柏毅，都獲得國民黨“立法院”黨團的支持而通過，逕付二讀後續交黨團協商。



但過程中現場引爆一波波的口角衝突，其中，同為民眾黨“立委”的陳昭姿上台發言時強調，這糾結半世紀以上的問題，民進黨現在要捅馬蜂窩，用普通法去衝撞“憲法”、衝撞特別法，嘴巴說一律平等，但事實上在製造標籤跟對立，累積年底選舉籌碼，要求“立法院”嚴厲譴責，要求民進黨立刻停止踐踏民主的行為。



陳昭姿接著大聲嗆台下的綠委說，你們要單一國籍，好，有本事請公開宣布“台灣中國一邊一國”，請“賴政府”宣布“台獨”，那才有所謂的“國籍法”問題，這是連小學生都懂的道理啊！



未料，陳昭姿一講完此語，引爆台下綠委的不滿，眾人開始起鬨高喊“台灣、中國一邊一國”聲音蓋過陳發言的麥克風音，讓主持會議的“立法院長”韓國瑜起身要求時間暫停，要綠委們尊重發言權利。



見綠委們不罷休，原本屬於台派立場的陳昭姿也忍不住爆氣，用接近怒吼的聲音嗆綠委們說“這件事是你們立委講的嗎？憲法你說的嗎？你們執政8年，完全執政8年有提過修憲嗎？提過制憲嗎？你們當初答應我們的事都做了嗎？騙選票！有本事你就修憲！有本事你就制憲！”



陳昭姿繼續怒嗆說，“有本事就修憲，請賴清德親自公布兩岸是兩國！那才有國籍法問題！這都不懂嗎？這是連小學生都懂的憲法啊！”



陳昭姿語畢獲得現場同黨“立委”以及藍委們一陣歡呼及鼓掌，韓國瑜也再度出聲緩頰現場的氣氛，才讓衝突告一段落。

