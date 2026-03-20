關注：民進黨猛打李貞秀　引發反效果？

陸配白委李貞秀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）民進黨近期強力圍繞台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格爭議，從“立法院”議場到媒體輿論持續升溫。綠營不僅高喊“雙重國籍不得任‘立委′”，更進一步上綱至“中國人不應擔任台灣‘立委′”，結合“國安”論述與兩岸對立情緒，被認為在為2026九合一選舉提前鋪陳戰場。然而這樣的操作，在鞏固基本盤之餘，是否也可能因過度操作而引發反效果？演變成“職場霸凌”、“欺負弱勢”？成為民進黨的政治變數。



從戰略角度觀察，民進黨此波攻勢具有多重盤算，首先，是延續長期以來的“抗中保台”主軸，將個案上升為“國安”問題，強化“境外勢力滲透”的政治敘事，進一步鞏固深綠與本土派支持。其次，是藉由聚焦個人爭議，牽動台灣民眾黨整體形象，放大新科“立委”戰力與經驗不足的弱點，試圖壓制其在“國會”的能見度與正當性。同時，對中國國民黨而言，若未集體強力聲援，也可能被塑造成“立場曖昧”甚至“親中”的政治標籤，形成藍白陣營的雙重壓力。



這一波政治操作與“行政院”推動的《國家安全法》修法方向相互呼應。新版本除強化對“鼓吹戰爭言論”的行政裁罰，最高可處新台幣100萬元罰鍰，也針對參與組織、不法發展組織、中間人責任等面向進行補強，甚至納入提前剝奪退休給與等規範。整體法制與政治論述形成一套“安全優先”的治理框架，試圖將“國安”議題制度化、日常化，進一步拉高政治對抗的正當性。



問題在於當政治攻防過於集中於個人身分與背景，甚至在議場出現圍剿、群起指責等畫面時，社會觀感是否會出現轉折。從近期“立法院”衝突畫面來看，多名綠營“立委”輪番上陣，對李貞秀進行高強度質疑與言語攻擊，搭配舉牌抗議與情緒性發言，已讓部分輿論開始出現“是否過頭”的討論。



對多數以勞工、上班族為主體的台灣社會而言，這類場景容易與“職場霸凌”產生連結。特別是在近年來公部門與企業接連爆出霸凌事件，例如“勞動部”勞動力發展署北分署前分署長謝宜容案，勞動體系相關爭議，引發社會對權力不對等與集體壓迫的高度敏感。在此背景下，當政治場域出現類似“多對一”的圍攻畫面，即便議題本身涉及“國安”與法律，也可能在情感層面產生反作用力。



尤其對職場新鮮人與中間選民而言，觀察政治人物互動時，未必僅從意識形態出發，更會從“公平性”、“比例原則”與“是否過度”等角度評價。若綠營攻勢被解讀為“強者壓制弱者”、“集體圍剿個人”，反而可能削弱原本的道德制高點，使議題從“國安疑慮”轉向“政治霸凌”的負面印象。



民進黨過度操作單一議題，也存在邊際效益遞減的風險。當“抗中”論述過於頻繁甚至泛化，部分選民可能產生疲乏，甚至質疑其與實際民生議題的關聯性。特別是在通膨、能源、就業等問題仍為社會關注焦點之際，若政治焦點長期停留在身份攻防，恐難全面轉化為選票動能。



整體而言，民進黨透過李貞秀爭議所進行的政治操作，確實具備短期動員與議題設定的效果，並有助於凝聚基本盤。然而，如何拿捏攻防力道、避免形塑“過度打擊”甚至“霸凌”的社會觀感？將成為影響民進黨是否能成功擴大中間選票的關鍵。