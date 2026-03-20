親綠人士喊護航霍爾木茲海峽　郭正亮預言

郭正亮預言，台灣若派護衛艦到霍爾木茲海峽，可能就是第一艘被打沉的船。（截自亮話天下YouTube畫面） 中評社台北3月20日電／中東戰火延燒，霍爾木茲海峽遭封鎖，美國總統特朗普日前公開要求各國派遣軍艦前往海峽協防。有親綠人士籲台灣派遣台灣海軍護衛艦加入。前“立委”郭正亮預言，台灣若派護衛艦到霍爾木茲海峽，可能就是第一艘被打沉的船。



郭正亮19日在《亮話天下》網路節目中表示，日本人矢板明夫、英國人汪浩要賴清德派軍艦到霍爾木茲海峽，北約、日本不願幫美國，台灣要讓特朗普刮目相看。伊朗在霍爾木茲海峽沿線布滿火箭彈、無人機，遠處還有導彈，進入霍爾木茲海峽就像肉包。“台獨”派矢板明夫、汪浩為什麼不叫日本、英國派軍艦，卻要台灣派軍艦。台灣若派護衛艦到霍爾木茲海峽，可能就是第一艘被打沉的船。賴清德要看清時勢、面對現實。



郭正亮指出，伊朗戰爭給亞洲國家共同的啟示，就是美國的軍事增產產能，嚴重落後。美國撤走南韓的薩德飛彈，日本對美軍購5年沒有收到貨。就算中東戰事緩和，美國也不會再將武器調回亞洲，支持以色列優先，亞洲盟友驚覺亞洲並非美國優先選項。



郭正亮續指，伊朗使用無人機大規模攻擊以色列，例如伊朗見證者－136，還有升級版見證者－238等等，見證者－136就相當於一輛車子那麼大。伊朗在山洞裡面就藏有8萬架。伊朗的山洞挖很深，在100公尺以下，美國即便使用最大的鑽地彈GBU－57，也只能炸到60公尺，根本打不到伊朗的山洞。



郭正亮透露，世界最強的美國找不到戰術，眼睜睜看局面在惡化。特朗普每天在那邊急、罵啊，沒用。因為美國生產能量不夠，急著到亞洲來調貨。目前美國打伊朗，最煩惱的是烏克蘭。155MM榴彈砲美國月產4萬發，烏克蘭月需求45萬發，美國花50億美元擴產，目標延遲到2026年中都無法到貨。



郭正亮提醒，這時有兩個國家站在旁邊冷眼看，俄羅斯因為石油漲價，每天賺2億美元。俄羅斯如果趁此機會去打烏克蘭，烏克蘭沒有榴彈砲怎麼防守！中國大陸大概不會趁這兩年突然來打台灣，但是很多人都認為中國大陸已經是個贏家。