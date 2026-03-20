陳其邁結束訪美返台立馬上工　大談AI發展

民進黨籍高雄市長陳其邁20日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁結束訪美行程於20日清晨返台，上午立即出席“2026高雄智慧城市展”。陳其邁聯訪時大談出席輝達GTC大會的心得，強調電力、算力的重要性，與進入代理AI的時代。陳其邁走進會場時意氣風發，不過卻做出抿嘴的表情動作，耐人尋味。



陳其邁結束訪美行程並於20日清晨4點返台。高雄市政府上午發新聞稿強調此行有三大突破，包括“台美日半導體戰略三角”、“矽光子產學合作”及“輸出高雄城市主權AI經驗”。



陳其邁20日返台後第一個市政行程，就是出席在高雄展覽館舉辦的“2026高雄智慧城市展”並於會前接受聯訪。



針對訪美參與輝達年度GTC大會的心得，陳其邁表示，高雄燈塔計劃是目前全球規模最大的生成式AI應用示範，高雄資料最多、訓練的參數項目也最多。將視覺語言模型用在城市治理，模型訓練時需要算力，針對不同情境要做推論時更需要算力。



陳其邁表示，所以這一次也深刻理解到電力就是算力，算力就是國力，在台灣，這個不管是電力也好、算力也好，都還有待努力，這個是在infrastructure （基礎設施）的層面。



陳其邁表示，第二，黃仁勳演講時提到“養龍蝦”，代表AI從基礎、到平台、到軟體服務，現在進入代理AI的時代，基礎是變成AI工廠，就是AI Factory，中間是平台，上面現在是已經進入到Agent as a Service。



陳其邁表示，“養龍蝦”意謂給它一個指令，它不僅能夠幫你分析、策略，還在網路上幫你執行。譬如要買一張機票，五天的巴黎旅行，它會幫你訂票、它會幫你規劃行程、幫你訂飯店等等不同的這些應用，所以變化是非常非常的快。



陳其邁表示，高雄市燈塔計劃也希望未來訓練完、模擬完能夠直接嫁接，譬如號誌管制或者各種物理AI應用。這次很多的應用服務上同時也牽涉到電信網路的架構，所以也與AT&T高層會面，並與Google高層針對智慧城市相關應用有深入討論。



陳其邁表示，更重要的是，在亞利桑那州，也包括州政府以及亞利桑那大學共同建立矽光子的產學合作，對於後摩爾時代、未來整個半導體產業的發展非常重要，所以中山大學這次也有一同前往，建立半導體供應鏈戰略合作夥伴關係，強化韌性。

