白委重整旗鼓　今挺李貞秀展現戰力抗綠

白委李貞秀上前向國民黨團總召傅崐萁打招呼致意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）具陸配身分的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀本周在內政委員會質詢時，遭民進黨召委李柏毅裁示行政官員不須上台備詢，形成一幅對空氣質詢的罕見畫面。由於當天委員會現場，僅有兩位白委前來聲援，上前向李柏毅抗議時還先握手且全程帶著笑臉，被質疑僅是在擺拍，新補上位的6位白委是否缺乏戰力的問題受到討論。



而經過此風波後，民眾黨“立法院”黨團顯然有作出調整，今天的“立法院”院會中，可以感受到民眾黨團8席“立委”皆繃緊神經應戰，先提出兩個公決案，譴責內政委員會當天不上備詢的“內政部長”劉世芳，以及綠召委李柏毅，且獲得國民黨“立法院”黨團的支持而通過。



在表決前的發言過程，面對綠委們的嗆聲和叫囂，在民眾黨團總召陳清龍的帶領下，白委們不再僅是坐在座位上出聲而已，而是數度拿著標語上前和綠委們互槓、推擠，近距離對峙等等，雖然未擴大成肢體衝突，但對於新的民眾黨團來說，也算是跨出團隊作戰的第一步了。



而同為在野盟友的國民黨團，今天也大動作力挺李貞秀和民眾黨團，過程中可以看到藍黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥和陳清龍在議場內數度溝通，交換意見和沙盤推演等等。面對綠委嗆聲白委時，藍委也都出聲幫忙回擊，都可看出藍白合作的氛圍仍十分良好。

