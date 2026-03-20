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接送寵物等高官公務車爭議　北檢簽結無不法
http://www.CRNTT.com   2026-03-20 15:49:48
前“監察院”秘書長李俊俋。（中評社　資料照）
　　中評社台北3月20日電／“監察委員”林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、前“監察院”秘書長李俊俋、前“文化部長”史哲、前“中選會主委”李進勇疑私用公務車，被控圖利、背信等罪。經台北地檢署調查後，認與犯罪無關，今天將全案簽結。

　　蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭控使用公務車看牙醫、理髮、接送親友到機場；李俊俋遭質疑以公務車接送寵物；史哲在擔任“文化部長”期間，搭乘公務車赴推拿診所；李進勇被控在“中選會主委”期間，下班途中搭公務車順路買晚餐。7人被控圖利、背信等罪嫌。

　　北檢調查，“監察院”2025年度“一般行政－業務費”項下的車輛油料費、車輛養護費、通行費、短程洽公車資等費用，經“立法院”三讀全數刪除，自2025年2月1日起“監察院”副院長、“監察委員”、秘書長及副秘書長公務車輛調派，均由用車人自行負擔車輛油料費、養護費、通行費、短程洽公車資、停車費等衍生費用。

　　北檢查出，林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、李俊俋均自費支出油料、汽車保險費、車輛保養維修費及ETC等費用，難以認定5人主觀上有何圖利、背信等不法犯罪故意，且客觀上也未造成“監察院”財產損害，未涉及刑事不法；5人的用車行為有無不當或違失屬“監察委員”自律範疇。 


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