高雄AI智慧展聚兩百家大廠　人臉辨識測壓力

民眾可透過40秒辨識人臉進行健康諮詢，譬如辨別有無壓力，民眾躍躍欲試。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）“2026高雄智慧城市展”20日到22日在高雄展覽館登場，這次匯聚2百家知名大廠、共展出5百個攤位，規模盛大有別以往。除了為專業人士打造為產業帶來採購商機，一般民眾也可藉由民生有關的醫療來體驗進入AI科技時代的技術變革。



展覽以“城市主權AI”、“智慧醫療”、“AI淨零永續”及“氫能應用”4大主題展現城市智慧治理、產業創新與永續發展的完整面貌。強調高雄在智慧醫療、綠色能源及智慧城市建設。主辦單位為高雄市政府、台灣智慧城市聯盟、台北市電腦公會。



“城市主權AI”呈現高雄推動全球首創的“高雄主權AI燈塔計劃”，導入視覺語言模型（VLM），串聯40項城市治理場景，打破數據孤島，將被動處理升級為主動治理，並建構城市級數位孿生系統，提升決策效率與城市韌性。



“智慧醫療”由16家醫院及1所大學聯手打造的“2026智慧醫療主題館”，以“AI 臨床應用全面落地”為主軸，匯聚“AI 精準掃描”、“在宅智慧照護”、“精準用藥與骨密預測”及“ESG 綠色透析”四大核心亮點。



2026智慧醫療主題館包含運用AI技術輔助失智症診斷、非侵入式肌少症檢測，以及針對高齡咀嚼吞嚥障礙與運動傷害預防的智慧化評估工具。這些應用不僅提升了醫療服務的精準度，更展現醫療體系積極回應社會結構轉變，守護全齡健康。



“AI淨零永續”以AI × ESG為主軸，聚焦綠色科技、健康照護與智慧城市三大領域。遴選21件具高度應用性與市場前瞻性的團隊，為產業尋求技術合作與創新突破的最佳夥伴。ESG是環境保護Environmental、社會責任Social與公司治理Governance縮寫。



“氫能應用”呈現2050年氫能將佔全球能源使用的13%，全球均積極布局，因此今年高雄展首次加入“氫能”議題，除展示氫能應用外並與保利馬公司合作，在展覽期間提供海外貴賓體驗“零碳能”，打造推動台灣氫能發展的關鍵平台。

