高官私用公務車無罪　黃國昌諷都是自己人

針對“監委”私用公務車北檢簽結一事，黃國昌在社群平台表示看法。（照：huang.guochang threads） 中評社台北3月20日電／“監察院”前秘書長李俊俋、“監察委員”林郁容、王榮璋、田秋堇、蘇麗瓊，以及“文化部”前部長史哲、“中選會”前主委李進勇等人，先前遭控私自使用公務車。台北地檢署今天全案偵查終結，認定李俊俋等7人並無涉刑事不法，全案予以簽結。台灣民眾黨主席黃國昌表示，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，都是自己人！溫馨。



去年被爆出數名政府高官濫用公務車，包括前“監察院”祕書長李俊俋、“監委”蘇麗瓊、王榮璋、林郁容等人利用公務車帶愛犬美容、看牙醫、理髮、接送親友到機場，甚至“監委”田秋堇搭公務車到轉運站，另前“中選會主委”李進勇被爆出下班搭公務車買便當、前“文化部長”史哲下班搭公務車去推拿，北檢接獲民眾告發後，指揮廉政署、“調查局”台北市調查處偵辦。



“監委”去年被爆濫用公務車，“監察院”會在2月4日通過相關懲處，輕則無懲處，重則口頭或書面道歉。黃國昌當時表示，“監察院”只是再度自證“官官相護的廢物院”，等到“立法院”開始審查今年度總預算，民眾黨團的立場就是“刪到一塊錢都不留”。



黃國昌在社交平台貼文表示，“監委”濫用公務車當私家車的醜聞，北檢以查無不法，簽結，大家沒事！果然球證、旁證，加上主辦、協辦，都是自己人！溫馨。