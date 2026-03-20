賴登海鯤號　馬文君質疑內裝三大問題

藍委馬文君對賴清德19日視察潛艦“海鯤軍艦”後公布的內裝影音提出3大質疑。（照：馬文君臉書粉專） 中評社台北3月20日電／賴清德19日視察自造潛艦“海鯤軍艦”，並公布海鯤號內裝情況。對此，中國國民黨“立委”馬文君今天提出質疑，影像中出現鋼板明顯凹凸不平、至少三處鉚釘未栓緊，以及排風管外殼有大片水漬等情況，要求軍方或台船公司給出說明。



馬文君今天在臉書發文中，首先肯定賴清德與“國防部長”顧立雄親自到第一線視察，貼近基層視角，並樂見海軍與台船願意接受檢視，“畢竟花了新台幣數百億元公帑”。



接著馬文君提出疑問：“但我好奇的是，這些官方公布的影音中，有一張，是賴清德與‘國安會秘書長′吳釗燮及防長顧立雄等人，坐在海鯤艦內的會議桌前合影，但賴背後的鋼板，卻明顯凹凸不平，甚至還有至少3個鉚釘處沒栓上。3年前，海鯤軍艦帆罩外殼凹凸不平，當時海軍與台船說那叫‘瘦馬效應’，這回內裝也是嗎？那3顆鉚釘沒栓，又是什麼原因？”



馬文君接著指出另一張影像問題：“其次，還有一張，賴‘總統′在海鯤軍艦內與隨行人員談笑，正上方，刷成白色的排風管外殼，卻有大片的水漬，這是漏水的痕跡嗎？”



至於賴清德巡視官兵鋪位時兩度拉不開床鋪簾、出現尷尬一幕，馬文君認為“相信只是不熟練，反倒問題不大”。



馬文君強調，這次賴清德率領“國安”首長首次視察首艘自造潛艦，內裝首度曝光，是“國家大事”，從“總統府”、“國安會”、“國防部”到海軍、台船等單位“一定會多麼戰戰兢兢，如履薄冰”，影音內容更需兼顧公關效果與軍事機密，“一定是謹慎再謹慎，斟酌再斟酌”。



馬文君因此質疑：“所以我不理解，這樣的影音內容，還會出現這些難以理解之處，請教‘國防部′、海軍，或者台船，有沒有說法？”