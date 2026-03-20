蔡正元入監前告別　柯文哲若判重刑不意外

蔡正元。（截自“蔡正元講座”YouTube直播畫面) 中評社台北3月20日電／前“立委”蔡正元涉賤賣黨產的“三中案”，台灣高等法院去年底依業務侵占罪判3年6月徒刑確定，不能上訴。蔡正元今天在YT頻道節目《蔡正元講座》感性先向網友告別最後一集播出。並指出檢方辦柯文哲的案子，就跟迫害他的技巧一樣，只是柯文哲更嚴重，民進黨視他為叛徒，非要整肅掉不可。柯文哲3月26日被判重刑的話他一點都不會意外。



蔡正元今20日在網路節目《蔡正元講座》直播時，將20年前的三中案來龍去脈做了說明。指自己是被民進黨拿來祭旗的對象，只要國民黨不執政，台灣的司法就不會改變。不過他也說天下不會永遠是民進黨的，還預告“風蕭蕭兮淡水寒，老夫一去兮必再復返”。



蔡正元表示，原本經特偵組、地檢署到“高檢署”，都發回不起訴。直到2016年蔡英文當選，2017年就動用檢方重新調查三中案，指控他侵佔中影款項，法官也同意羈押他，他感覺好像有一隻看不見的手在後面操縱。被羈押的兩個月，檢方不問有沒有侵佔中影的錢，都在問馬英九有沒有賤賣黨產。他從頭到尾都知道，檢方想從他身上找到證據去羈押馬英九。



蔡正元指出，當時檢察官還威脅說要羈押他懷孕5個多月的太太，最後因證據不足無法羈押。這個就是政治鬥爭殘酷的地方，沒罪硬要編出有罪。



蔡正元表示，檢方又拿他的一個基金會加上公司阿波羅去調查資金。搞了一年起訴書寫不出來，到2018年起訴書出來了，結果起訴書一個字都沒有提到中影。他被抓的理由是中影欸，結果三中跟他無關，只是因為他不咬馬英九，不得不先畫靶再射箭，就變成他侵占阿波羅、變成侵占自己的錢。



蔡正元表示，檢方辦柯文哲的案子，就跟迫害他的技巧一樣，只是柯文哲更嚴重，民進黨視他為叛徒，非要整肅掉不可。柯文哲3月26日被判重刑的話他一點都不會意外。



蔡正元痛批，司法不是公正、司法不是正義，要找到像教科書上面一樣的法官很難，因為法官也是凡人，也要升遷，而且看看民進黨是用什麼方式控制和打壓檢察官，從蔡英文開始就是這樣子，敗壞司法風氣更嚴重。這就是現實，只要國民黨不執政，這樣的司法就不會改變，台灣會在司法一再沉淪下去，這就是台灣的處境。



不過，蔡正元也表示，天下不會永遠是民進黨的，“風蕭蕭兮淡水寒，老夫一去兮必再復返”。