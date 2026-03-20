李其澤：美伊戰爭正在跨過所有紅線

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／美伊戰爭近1個月，至今尚未停火且持續升溫。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤指出，美伊戰爭最危險之處在於決策中樞、能源命脈與航運通道同時被摧毀。當以色列對伊朗高層展開系統性斬首、南帕爾斯與拉斯拉凡等關鍵油氣設施相繼遇襲、霍爾木茲海峽航運趨近半癱瘓，這場衝突就已從中東地區戰爭，升級為可能牽動全球能源、金融與供應鏈的系統性危機。



李其澤強調，這場戰爭真正跨過的紅線，不只是地理上的邊界，而是全球秩序的安全底線。它告訴世界：一旦中東的決策中樞被斬首、能源命脈被互毀、海上通道被封鎖，後果就不再由中東自己承擔，而會沿著油價、保費、航運、通膨與金融市場，傳導到全世界。今天被炸的是南帕爾斯與拉斯拉凡，明天被震動的，可能就是全球經濟最脆弱的神經。



根據《中時新聞網》報導，李其澤指出，美國與以色列的斬首行動已經制度化，最新公開報導顯示，伊朗多名重量級高層接連遭到精準擊殺，而在穆傑塔巴・哈梅內伊接班後，卻未有出現降溫意願，這意味著以色列的目標已不只是削弱伊朗軍力，而是直接摧毀其談判能力與危機管理能力，“當能打仗的人留下、能談判的人被清除，外交空間自然急速收窄。”



而在雙方互攻能源設施部分，李其澤說，互攻已使戰爭進入真正危險的新階段。以色列打擊伊朗南帕爾斯天然氣田後，伊朗隨即將報復擴大至海灣能源設施，卡塔爾拉斯拉凡工業城與液化天然氣設施受襲，對全球LNG供應造成衝擊。這代表雙方已撕毀“不打能源上游”的最後默契。從現在開始，被攻擊的不只是軍事設施，而是支撐全球工業與民生的能源神經中樞。



此外，影響國際能源、經濟的霍爾木茲海峽，風險正從“理論威脅”變成“現實封鎖”。李其澤指出，穿越海峽的商船與油輪明顯減少，大批海員滯留海灣，多國已呼籲建立安全航道。這不只是油價問題，而是保險、交期、運輸成本與供應可靠性同步惡化的問題。一旦海運秩序失靈，油價上漲只是第一層衝擊，真正更深的破壞在於全球物流體系的連鎖緊縮。



李其澤也指出，美、以之間也已出現明顯裂痕，美國總統特朗普公開聲稱，美國與卡塔爾並未參與以色列對南帕爾斯的打擊，並警告伊朗不要報復海灣國家；但後續又被披露美方其實事前知情，這說明華府是試圖在“支持盟友”與“切割責任”之間維持脆弱平衡。

