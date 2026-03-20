接受李貞秀質詢？羅文嘉：看狀況應對

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，尤其下周內政委員會召委將由中國國民黨籍“立委”廖先翔輪值，海基會官員下周一將赴“立法院”備詢，會否接受李質詢？海基會秘書長羅文嘉20日僅說，周一會議進行時，再來看狀況應對。現在沒辦法說一定會怎麼樣，有時候總是像墨爾本的天氣，一天有四季的變化，你猜不到。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日就李貞秀身分認定相關事宜召集朝野協商，最終裁示在司法最終判決前，應尊重李貞秀的“立委”身份與職權。不過，“賴政府”依然不甩，“內政部長”劉世芳、陸委會主委邱垂正已對外表態不接受其質詢。“立法院”20日進行院會，藍白聯手通過譴責劉世芳、內政委員會召委李柏毅2項公決案，綠委則高喊反對口號，爆發口角衝突。



海基會20日下午舉行背景說明會，由秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



“立法院”內政委員會下周一邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全列席業務報告，並被質詢。媒體關心海基會如何應對李貞秀質詢？羅文嘉表示，等去了就會知道，因為我們知道很多狀況是動態的，海基會作為受邀請列席的備詢單位，還是尊重“立法院”基於職權行使的各項要求，但我們也知道目前對於李貞秀個案仍然有爭議，“行政院”、“內政部”、陸委會也有一體的看法，基本上我們也會尊重。



羅文嘉說，他這幾天也分別拜訪了“立法院”內政委員會的委員，也有私下聊到這個問題，大家都希望立法運作能夠順利，我們希望法律的立場基本上也能夠守住。等到周一會議進行時，再來看狀況應對。



至於拜會內政委員會“立委”是否包含李貞秀？羅文嘉先說，兩周前他曾陪蘇嘉全拜會民眾黨團，李貞秀也有出席。他接著補充說，他只拜會“立委”。