陸2027無攻台計劃？栗正傑曝美兩手策略

栗正傑。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北3月20日電／美國國家情報總監辦公室（ODNI）19日，突然發布報告指出，中國大陸現階段，並未計劃在2027年“入侵”台灣。對此，退役少將栗正傑分析，這個時間點公布這份報告，證明美國無力同時應付兩個地區的戰爭。另一方面也是說，為了習特會來鋪路，做這相關的一個說明。



栗正傑19日在網路政論節目《頭條開講》中指出，之前美國報告說，2027年大陸會武統台灣，我們稱之為戴維森窗口（Davidson window，意指2021至2027年之間，大陸將會發展出足以制衡美國介入、實行入侵台灣的軍事力量）。2021年戴維森是美國印太司令，他是以軍人身分做一個評估。那時候他的說法是6年之後也就是2027年，解放軍會具有攻台的完整的一個戰力。



栗正傑表示，事實上美國這些軍人講這些話，其實不是單純的軍事評估，他背後可能有他的一個目的在，譬如說他那時候可能目的是為了跟國會爭取國防預算、增加在印太地區的預算跟經費。2025年美國換了一個司令叫帕帕羅，就是現任司令，他就說要用無人機將台海打造成一個地獄景象。因此，栗正傑認為這個帕帕羅講的話，可能也是在為了推銷無人機。



栗正傑說，那現在為什麼又說不會打了，很明顯的就是，中東戰爭，證明美國無力同時應付兩個地區的戰爭。現在來講，中東在打仗，如果台海這邊發生戰爭，美國是沒有能力來處理的，所以他現在趕快、有一點這個消毒的意思，就是說這時候，美軍應該不會在台海地區動武。



栗正傑表示，另一方面也是說，為了習特會來鋪路，做這相關的一個說明。栗正傑強調，台灣兩岸之間問題，不是軍事問題、而是政治的問題，也不是說是誰哪一年誰打誰，這是不會的。



前“國安會副秘書長”楊永明則指出，原來最早戴維森講的時候，他是說在2027年，解放軍將會“有能力”、到後來變成“會攻台 ”。那現在就事實上的一些情況，美國現在忙於關稅、忙於伊朗，把兵都調往中東了，而且接下來如果照特朗普的講法，這個戰爭會擴大，對美國來說當然不可能同時打兩場戰爭，這也許是在這種情況之下、情報部門做的一種評估。