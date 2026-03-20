蘇嘉全：在不確定時刻　台海和平格外重要

海基會董事長蘇嘉全致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）海基會董事長蘇嘉全20日表示，面對2026國際情勢變化，特別是中東地區軍事衝突，在這麼充滿不確定的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外重要。海基會作為兩岸之間重要橋梁，無論外在情勢如何變化，都會堅守崗位，穩健前行，也期盼為兩岸關係開創更多正向發展的契機。



海基會20日下午舉行第12屆董監事第10次聯席會議，由董事長蘇嘉全主持。



蘇嘉全致辭時表示，他剛來海基會2個月，積極地拜會個工商團體、與台灣重要工商業界領袖會談，所有工商團體及工商界領袖都期待兩岸之間能夠維持健康有序的交流，讓台商能穩定友善的經營。



蘇嘉全說，上個月海基會在台中舉辦春節活動，在與台商交流的過程中，他特別強調，海基會的大門永遠為大家敞開，無論是對兩岸交流提出的具體建言，或台商在經營上面臨實際的需求，海基會都如實向政府團隊來反映，也持續扮演好橋梁的角色，連接大陸台商與世界的台商，協助大家布局全球、投資台灣。



蘇嘉全指出，進入2026年，國際情勢出現許多新變化，特別是中東地區的軍事衝突，已對全球能源供應與經濟發展帶來不少衝擊，在這麼充滿不確定性的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外重要。



蘇嘉全認為，展望新的一年，期待與社會各界重要領袖的海基會董監事攜手合作，共同守護兩岸和平，服務兩岸人民。海基會作為兩岸之間重要橋梁，無論外在情勢如何變化，都會堅守崗位，穩健前行。期盼與大家共同的努力下，為兩岸關係開創更多正向發展的契機。

