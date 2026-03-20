不甩白營提案譴責　劉世芳仍拒李貞秀質詢

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／台“內政部長”劉世芳16日列席“立法院”內政委員會，以李貞秀不具“立委”資格未上台接受李貞秀質詢。針對台灣民眾黨“立法院”黨團今天在“立法院”會提案譴責，劉世芳下午受訪時表示，李貞秀不具備有“立委”資格，行政官員，不必接受沒有“立委”資格的質詢。



身陷“立委”資格爭議的李貞秀16日在“立法院”內政委員會，3度邀請劉世芳上台備詢，不過劉世芳與“內政部”所屬官員均未上台，當天會議主席，民進黨籍內政委員會召委李柏毅裁示，尊重李貞秀發言，但也尊重“行政院”不必回應的立場。



民眾黨黨團今天上午在“立法院”會提案，譴責劉世芳及李柏毅，並將李柏毅移送紀律委員會，上述2案在藍白聯手下，提案順利逕付二讀交付協商。



“行政院長”卓榮泰下午率領“行政院”各“部會”首長赴“立法院”施政報告並備質詢，對於藍白提出的譴責案，劉世芳在會前受訪時表示，她的回答跟以前都一樣，她是依照“中華民國憲法”，然後依法行政。李貞秀從頭到尾都沒有告訴民眾，“她有沒有放棄雙重戶籍跟雙重國籍”，而且李貞秀從來也沒有否認自己仍有中華人民共和國國籍。



劉世芳表示，按照台灣的“國籍法”，應該在就職前一天要提出放棄證明，那目前為止“內政部”仍然沒有收到放棄中華人民共和國國籍公文書影本。



劉世芳說，先前在“立法院長”韓國瑜主持的黨團協商，有提及此事，“立法院”人事處也有說明，李貞秀簽署衹有“中華民國國籍”，並沒有簽署有中華人民共和國國籍。



劉世芳指出，到目前為止，“內政部”的認定仍然認為李貞秀不具備“立法委員”資格。按照“立法院”職權行使法、“立法院”各項議事規則，及內政委員會議事規範，她是按照議事規範尊重內政委員會所有委員的質詢跟備詢。



媒體追問，若下次再遇到李貞秀質詢，會接受她質詢嗎。劉世芳說，還是一樣，她認為李貞秀不具備“立法委員”資格。按照“立法院”職權行使法，或是“立法院”議事規則，行政官員不接受沒有“立法委員”資格的人質詢。