藍彰化人選未定　謝典霖：藍白合比推誰重要

彰化縣議會議長謝典林。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／中國國民黨2026彰化縣長人選遲遲未定，國民黨主席鄭麗文今日受訪表示，現在只剩下彰化還未明朗，目前正全力溝通中；彰化縣長人選遲遲未定，被認為謝家的態度是關鍵，國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖今天受訪表示，藍白合才是勝選的關鍵，比推誰出來選還重要。至於謝典霖胞姊、國民黨籍“立委”謝衣鳯20日受訪時仍強調會爭取黨中央的提名，不能只參考家族的意見。



媒體報導，鄭麗文對於年底選舉表示，她很有信心，每一個縣市都想贏，並希望3月底完成所有提名，全台灣提名只剩下彰化縣未明朗，現正全力溝通中。



謝衣鳯日前在各鄉鎮黨部掛出形象看板，被認為宣示參選彰化縣長的決心，謝典霖卻認為，看板就掛在黨部，就代表她沒有錢來租看板，況且她又還不是縣長候選人。



彰化人選未定，被認為關鍵在謝家是否支持謝衣鳯選縣長，對此，謝典霖表示，這都講過了；針對若謝衣鳯若獲黨提名，謝家是否會支持，“這我不知道，無法代替父親發言”，她現在也沒有退縮，也沒有說非選不可。



對於年底地方選舉，謝典霖重申藍白合才能贏得勝選，只要藍白合、成功不必在我，應由執政的縣長王惠美負起最大的責任，合作是勝選前提，國民黨挺過大罷免後，就有點太樂觀，彰化藍白合比藍營由誰出來選，更是勝選前提。



謝衣鳯日前掛出形象看板，宣示參選彰化縣長的決心，對此謝謝典霖僅表示，看板就掛在黨部，就代表她沒有錢來租看板，但她又還不是縣長候選人。



日前台灣民眾黨前“立委”蔡壁如邀謝典霖一起走大甲媽，被認為是蔡選彰化縣長的起手式，但蔡已否認要選彰化縣長，謝表示，不知道她要不要選縣長，但她邀請，他就去走，其他人也可以邀請。



謝衣鳯表示，每個有意參選的人，相信家裡或多或少都有一些不同的意見，而她之所以要參選縣長，主要是為了彰化縣民整體的發展，以及未來如何讓彰化變得更好，讓產業加值，讓農業升級，這個部分她一直在跟地方溝通。所以現在最重要的是爭取黨中央的提名，這不能只參酌家裡面的意見，必須是一個共同的意見，然後凝聚最大的共識，才有可能贏得勝選。