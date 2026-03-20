今天頭牙　歷史最悠久土地公廟湧人潮

農曆二月初二是土地公生日“頭牙”，高雄鼓山“開台福德宮”湧現拜拜人潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）今天是農曆二月初二土地公生日“頭牙”，全台土地公廟都湧現人潮。高雄市鼓山區“開台福德宮”有全台歷史最悠久的土地公廟之稱，廟裡擺滿供品與祝壽花籃，廟埕還有歌仔戲可看，還安排撒糖果、零錢，吸引信徒拿著紙箱、塑膠袋搶撿，熱鬧滾滾。



頭牙是農曆二月初二，為一年中首次祭拜土地公的節日，俗稱“土地公生日”或“龍抬頭”。這天象徵開啟新年度的事業與財運，依民間俗諺“頭牙不做，尾牙空”，會準備潤餅、麻糬、花生等供品向土地公補財庫、求五穀豐收與事業順利。



“開台福德宮”位於高雄市鼓山區安海街，主祀福德正神，相傳是台灣利是最悠久土地公廟，創建於西元1551年（明嘉靖三十年），大約是明朝的中後期，擁有超過470年的歷史。廟內奉祀神像千里眼和順風耳，至少有兩百年以上歷史。



相傳有早期移民從大陸東渡來到台灣，為了開墾土地和生活，從鼓山的哨船頭登陸，為了祈求地方平安，在當地立下一塊形狀像土地公的靈石，供人膜拜，成為此廟起源的開始。



哨船頭位於高雄市鼓山區，是打狗（高雄舊稱）最早的漁民聚落與港埠重鎮，源於清代在此設水師巡邏船“哨船”駐守而得名。廟旁有“哨船頭公園”，可欣賞夕陽、渡輪與85大樓海景，景點西子灣也在附近。

