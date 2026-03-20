派兵護航霍爾木茲海峽？卓榮泰：沒計劃

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普要求多國向霍爾木茲海峽派遣軍艦，以維持該航道的開放及安全，有多位台派人士主張台灣應該主動配合。對此，“行政院長”卓榮泰今天被中國國民黨“立委”徐巧心詢問此事時強調，目前沒有任何計劃。



“國防部長”顧立雄也說，面臨大陸每天在台海周邊的高強度襲擾及軍事威脅，軍方的重心當然就是隨時警戒，利用所有各項情監偵手段跟友盟情資交換來掌握台海周邊。



卓榮泰今天下午率領“部會”首長繼續前往“立法院”進行施政總質詢。徐巧芯質詢時提到，特朗普發文指受到霍爾木茲海峽影響的國家，都有責任去保衛海峽安全，並點名中國、日本、韓國、英國、法國、德國等。特朗普稱有7個國家正在對此協商，徐問，最後一個不會是“中華民國”吧？



卓榮泰對此面有難色地表示，“行政院”沒辦法要軍方去做任何的行動，這從來也不是我們有過的這個選項。他也提到，特朗普點名的對象裡，沒有台灣。



徐巧芯追說，如果美方詢問台灣是否能夠協防，保護霍爾木茲海峽進出船隻呢？台方的態度會是如何？



卓榮泰強調，軍方的最大能力在保衛“國家”、“國人”，跟所有屬於“中華民國國籍”的航空、艦以及船舶的安全，除了這個之外，目前我們沒有任何的計劃。



顧立雄補充說，最主要我們現在面對著大陸每天在台海周邊的襲擾，每天至少都有5艘軍艦，我們要應對高強度帶來的襲擾，又不斷可能的軍事威脅，所以軍方重心當然就是隨時警戒，利用所有各項情監偵手段跟友盟情資交換來掌握台海周邊，乃至於印太區域，這是軍方現在的重心。



徐巧芯再追問，不少台派人士認為台灣應表態願意幫忙？顧立雄說，就“國防部”立場，迄今為止，沒有思考到有這樣的行動。



徐巧芯表示，希望政府能維持這樣的立場，她並不同意現在台派的講法，台海局勢應該是優先守護“中華民國”為要務，如果有一天台方被美方詢問時，也可以大力表達這樣的立場。