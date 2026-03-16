邱達生：油價上漲對台塑化鋼鐵首當其衝

亞太商工總會執行長邱達生。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北3月21日電（記者 莊亦軒）中東戰事持續延燒推高國際油價，亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問表示，台灣高度依賴能源進口，油價上揚幾乎難以避免對經濟造成衝擊，其中對台灣的塑化、鋼鐵、航空與高耗能產業首當其衝。若戰事持續，恐透過物價上升傳導至整體經濟，進一步影響今年經濟成長表現。



邱達生為美國鳳凰城大學（University of Phoenix）組織管理學博士。現為亞太商工總會執行長、亞洲銀行家協會秘書長、東海大學經濟學系兼任教授。研究專長包括國際經濟和國際關係。



邱達生指出，台灣能源高度仰賴進口，國際油價波動對台灣市場影響相當直接。雖然政府目前透過油價平穩機制，希望能確保短期內供應穩定，但能否撐過三、四月仍須視戰事發展而定，若衝突時間拉長，對台灣經濟的壓力將逐步浮現。



邱達生表示，美國目前顯然希望儘快結束戰事，因為衝突持續對美國本身並非有利。不過伊朗多年來在軍事領域投入相當多資源，是中東地區的重要區域強權，美國與以色列在初期可能低估了伊朗的實際戰力，使得戰事發展存在不確定性。



在能源價格方面，邱達生指出，美國透過釋出戰略儲油確實能暫時壓抑油價，但油價上升反而會提高美國頁岩油開採的利潤，讓美國有動機增加產量，形成某種動態平衡。因此目前油價不完全由供需決定，也包含市場預期與投機因素。

