遭鄭麗文點名沒資格選議員？凌濤：今天很忙

國民黨主席鄭麗文20日上廣播節目。（照片：中廣千秋萬世節目Youtube） 中評社桃園3月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨前發言人蕭敬嚴參與黨內議員初選，但因過往在政論節目上攻擊黨內同志言論，引爆藍委不滿要求開鍘。國民黨主席鄭麗文20日上廣播節目錄影前和主持人王淺秋聊天時表示，如果罵她的人都要被黨紀處分的話，那國民黨籍桃園市議員凌濤也沒資格選議員，引發外界聯想。前國民黨主席朱立倫子弟兵凌濤對此則回應指出，他今天很忙。



鄭麗文20日上中廣“千秋萬世”節目錄影前，和主持人王淺秋閒聊時提到蕭敬嚴表示，“這不關她的事，何必跳下去處理，看考紀會怎麼處理就好，選舉期間這種案子很多，如果罵她的人都要黨紀處分的話，凌濤也可以被黨紀處分，沒有資格選議員”，王淺秋提醒鄭麗文這段談話已經播出去，鄭麗文則是不以為意。



對於遭鄭麗文點名一事，凌濤指出，今天早上，一方面在準備都發局的書面質詢資料，一方面在顧二寶換尿布餵奶，很忙碌，就覺得沒有什麼內容需要回應。



國民黨文傳會副主委尹乃菁則表示，聽到當下語境，其實就知道鄭主席沒有稱讚誰或者是有罵誰的意思，就是聊天過程中的一些形容詞。鄭主席和國民黨中央的立場都非常清楚。國民黨是民主政黨，不像民進黨有“德意志”，國民黨沒有人需要去渴求主席關愛的眼神，也沒有人需要去擔心或害怕會不會主席今天的雷霆震怒。