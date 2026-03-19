關注：賴清德喊下海我來　有危機感？

賴清德20日在Threads發文。（圖：賴清德Threads） 中評社高雄3月21日電（記者 蔣繼平）蔡英文揪綠參選人爬山成政治話題，連賴清德都笑喊“你們上山，下海我來”，隔空一搭一唱，有股違和感。賴向英系示好，背後可能有所求，呈現2026選情不利恐失黨主席權力、高雄選情需要英系奧援、年輕族群影響力大減，所以才要拐彎抹角討救兵。



蔡英文16日與民進黨前秘書長林右昌、民進黨籍基隆市議長童子瑋到基隆爬山，蔡英文之後在Threads發文笑稱“童子瑋，你才39歲，就喘到不行！”開啟一波政治話題。林右昌是“正國會”系統。



綠委吳思瑤19日發文指高雄市長參選人賴瑞隆是“體育資優生”，被蔡英文注意到留言邀約爬山，賴瑞隆也回應邀蔡英文來高雄爬山。賴清德20日也在社群分享登艦視導海鯤號的照片，並幽默發文“你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的‘國家’”。



蔡英文的社群操作向來細膩，也很對年輕世代的味。不過卻被賴清德、賴系綠委接連跟上話題，看似跨派系打鬧，一團和氣，也顯示出賴清德、新系背後“有所求”，目的可能是年底選戰的鋪陳與浮現隱憂。



第一，2026年地方選舉的結果，也等於是賴清德執政兩年的成績單，綠營目前固守執政5縣市，若有突破增加執政縣市，對賴是大大加分，但若持平或減少，對賴就是一種否定，恐怕會影響黨內威信，甚至威脅到黨主席的位子。



目前，爭取連任的民進黨籍澎湖縣長陳光復在大年初一時發生嚴重摔倒意外，隨後陷入重傷昏迷狀態，目前尚未出院。這恐影響到澎湖選戰，還傳出綠營即找備案人選，代表選情不太樂觀。

