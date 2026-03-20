白營爭竹北市長　邱臣遠掛看板挑戰林碩彥

新竹市副市長邱臣遠20日在竹北市掛出競選廣告看板。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠20日在竹北市掛起競選廣告看板，引發熱議。目前在黨內積極爭取竹北市長提名的民眾黨籍新竹縣議員林碩彥則表示，歡迎邱副市長來到竹北市，邱是否參選竹北市長，他相信會依黨內相關規定，讓兩人公平競爭。



中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在國民黨內初選殺得激烈，28日將舉行電話民調決勝負。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高，但鄭至今仍未表態是否挑戰新竹縣長之際，民眾黨繼林碩彥已公開表態將積極爭取竹北市長黨內提名後，外傳也有意參選竹北市長的邱臣遠20日則是在竹北市掛出廣告看板。



身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠競選廣告看板就掛在竹北市自強南路民眾黨新竹黨部大樓外牆，競選廣告看板寫著“竹北邱臣遠，幸福真永遠”。有趣的是，林碩彥的競選廣告看板也在不遠處寫著“竹北市長初選民調，唯一支持林碩彥”。



對於邱臣遠懸掛廣告看板是否意味著已確定將參選竹北市長？中評社透過過民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂向邱臣遠查證，但邱臣遠對於“是否確定將參選竹北市長？”、“若確定參選竹北市長是否辭黨部主委和新竹市副市長職務？”等問題均不願回應。



林碩彥則向中評社表示，歡迎邱臣遠副市長來到竹北市，至於邱是否參選竹北市長？他相信會依黨內相關規定，讓兩人公平競爭。

