邱達生：局勢動盪黃金上漲對美元信心不足

亞太商工總會執行長邱達生。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月21日電（記者 莊亦軒）針對美國貨幣政策走向與國際金融局勢，亞太商工總會執行長邱達生接受訪問表示，目前全球避險資金流動頻繁，美元與美國公債仍是主要避險標的，但黃金價格近期明顯上升，顯示部分資金正逐步離開美元資產。而各國央行近年持續增加黃金儲備，也反映市場在特朗普任內對美元資產的信心並非完全穩固。



他強調，若未來美國貨幣政策與財政政策出現不確定性，資金可能進一步轉向黃金等避險資產，造成金融市場波動。



他也提到，美國總統特朗普上任後持續對聯準會施壓，希望推動降息與寬鬆貨幣政策，以配合其擴張財政與產業政策，但目前通膨與中東戰事導致的油價上升，使聯準會主席鮑爾維持高利率立場，雙方政策分歧逐漸浮上檯面，未來金融市場的不確定性恐將增加。



邱達生為美國鳳凰城大學（University of Phoenix）組織管理學博士。現為亞太商工總會執行長、亞洲銀行家協會秘書長、東海大學經濟學系兼任教授。研究專長包括國際經濟和國際關係。



邱達生指出，特朗普一向主張低利率政策，認為高利率不利於房市與企業投資，也會影響經濟成長，因此上任後多次公開批評聯準會貨幣政策過於保守，並要求加快降息步調，以降低借貸成本，刺激經濟活動。他指出，若未來採取寬鬆貨幣政策，同時又推動擴張財政支出，可能出現經濟成長放緩但物價仍高的“停滯性通膨”，對全球經濟將是相當嚴峻的挑戰。



邱達生表示，近期中東情勢升溫、油價上揚，也讓降息更加困難。油價上升會推高物價，進一步增加通膨壓力，使聯準會更難放鬆貨幣政策，因此美國政府希望透過釋出戰略儲油、協調盟邦護航能源運輸等方式壓低油價，以減少對金融政策的衝擊。



邱達生表示，目前油價並非完全由供需決定，市場預期與投機交易影響很大。如果美國政府開始直接干預期貨市場，代表政策工具已接近極限，也可能讓市場解讀為情勢嚴峻，反而加劇不安。



邱達生指出，油價問題同時也具有政治意義，因為能源價格一直是特朗普的重要政策議題之一。若油價持續上漲，將影響民生物價與選民感受，也會降低市場對降息的期待，對執政團隊形成壓力。



邱達生表示，目前聯準會主席鮑爾仍認為通膨尚未完全受到控制，維持較高利率是必要手段，雙方在政策方向上存在明顯落差。若降息過快，可能使通膨再度升溫，但若長期維持高利率，又會增加政府發債成本，影響財政政策推動，形成兩難局面。



隨著美國國債不斷上漲，利息支出成為美國政府成長最快的支出項目之一。2025財政年度，聯邦預算中“淨利息”這個科目達到9,700億美元，但國會預算處（CBO）計算，若納入整體公共債務的淨利息支出，實際已首度突破1兆美元門檻。



邱達生指出，特朗普希望推動寬鬆貨幣政策，與其擴張性的財政政策密切相關。若政府要增加支出、推動基礎建設或產業投資，就必須大量發行國債，而高利率環境將使發債成本大幅增加，不利於政策執行。