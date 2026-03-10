邱達生：AI熱潮台須警惕重演網路泡沫風險

亞太商工總會執行長邱達生。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月21日電（記者 莊亦軒）人工智慧（AI）帶動全球投資熱潮，亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問表示，目前AI產業的成長仍主要依賴資本支出支撐，真正穩定的獲利模式尚未完全建立，市場過度樂觀時往往會忽略風險，必須警惕重演過去網路泡沫的情況，避免在高預期下形成新的資產泡沫。



邱達生為美國鳳凰城大學（University of Phoenix）組織管理學博士。現為亞太商工總會執行長、亞洲銀行家協會秘書長、東海大學經濟學系兼任教授。研究專長包括國際經濟和國際關係。



據洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導，Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Meta與微軟(Microsoft)預計2026年資本支出將高達約6,500億美元，主要用於AI數據中心、伺服器和先進晶片建設。此波投資規模在本世紀前所未見，各家公司今年支出預估已接近過去3年總和，並將創下過去10年單一企業資本支出新高，堪比1990年代電信泡沫，甚至19世紀美國鐵路建設、新政時期大規模公共支出或二戰後州際高速公路投資。



邱達生指出，近年AI需求帶動半導體與科技產業投資，使市場普遍認為新一波產業革命已經到來，但若從經濟基本面觀察，目前AI相關產業的獲利結構仍不完整，許多企業的成長仍仰賴大量資本支出，而非穩定的消費市場最終需求。



邱達生表示，歷史上每一次科技浪潮初期，都會出現“這次不一樣”的說法，但往往在投資過熱後才發現市場需求並未如預期成長。以2000年前後的網路泡沫為例，當時市場普遍認為新經濟將改變產業結構，但最終仍因供過於求導致景氣反轉，甚至出現經濟衰退。

