關注：呂秀蓮、陳昭姿成民進黨照妖鏡

呂秀蓮對民進黨執政後觀察如同一面照妖鏡。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電（記者 黃筱筠）民進黨執政令民眾失去信心，恐衝擊年底甚至是2028選情。呂秀蓮與過去力挺民進黨的台灣民眾黨“立委”陳昭姿最近的發言，成為民進黨執政照妖鏡。而蔡英文因還有黨內英系需顧及，發言沒這麼直白，但也開始出手要救民進黨選情，出來力挺民進黨提名的各縣市長參選人。



過去參與過民進黨運作或是力挺過民進黨，最瞭解民進黨。從呂秀蓮與陳昭姿發言，就可以觀察。



呂秀蓮接受媒體專訪，對於中華文化總會英文更名，認為文總任務已完成，大膽建議“立法院”解散中華文化總會。她更提到，以前沒有“文化部”、“文策院”等名堂一大推、疊床架屋，“文策會”亂花錢、綠油油。我們任內要求各部會統整節省、避免浪費，蔡英文執政卻讓各部會“虛胖”。賴清德現在執政應該要沿革，“我知道文總那些人要碰到錢很容易”。



呂秀蓮點出文總為何不願意對中文名稱更動，因為一改之後可能與當時成立宗旨目的不同，目前文總多承辦台日活動，或是以綠營文化活動為主，如果又更改中華文化總會的中文名稱，“立法院”藍白“立委”就可以此為借口，很可能提出解散文總，屆時文總要再承辦綠營認同的文化活動，恐怕有難度，經費來源也會出現問題，這就是呂秀蓮提到文總碰到錢很容易。



民進黨目前鎖定台灣民眾黨不分區“立委”、陸配身份的李貞秀猛打，除了壓制民眾黨戰力以外，也希望藉此打“抗中牌”拉抬年底選情。但民眾黨“立委”陳昭姿一番發言，道盡民進黨尷尬之處，如果要用“國籍法”來認定李珍秀的資格，那是否應該先“修憲”，把台灣、中國“修憲”改成為“一邊一國”。



陳昭姿過去力挺陳水扁，屬於挺台派，對於民進黨過去的認同主張、脈絡非常清楚，民進黨不敢碰觸“修憲”更改“國號”，可能是綠委席次不足，也可能擔心“法理台獨”引發兩岸發生衝突，“賴政府”的官員只敢自行詮釋“憲法”與法律，選擇對自己有利部分對李貞秀資格說明。



除了呂秀蓮、陳昭姿的發言，對民進黨有所質疑，如同照妖鏡一般。蔡英文最近的政治動作，更似乎看出了民進黨執政包袱可能會影響年底選情，也是在間接透露民進黨目前執政聲勢下墜，開始出手自救。只是蔡要顧及黨內英系勢力，話不敢講的太明白。但蔡英文一系列動作，也讓賴清德產生危機感。



最近民進黨內紛紛發起要參加蔡英文的爬山活動，被晾在一旁的賴清德也在社群上放登海鯤號照片，幽默自己說，“你們上山，下海的部分我來就好”，凸顯蔡賴之間合作又競爭的關係微妙。賴盤算的恐怕是想先渡過2026縣市長這局，保住黨主席位置為重，畢竟黨主席掌握2028初選關鍵角色。



在民進黨內雖各派系非常競爭，但沒有永遠的敵人，只要利益一致都可以合作，蔡英文與前“行政院長”蘇貞昌就是如此。賴清德目前為了2026選情，確保黨主席位置，暫時可與蔡英文上山下海一起拚選舉。