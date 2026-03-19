關注：邱臣遠插旗竹北　白營陷茶壺風暴

民眾黨創黨主席柯文哲日前到新竹市賞櫻，邱臣遠和林碩彥都到場陪同。（中評社 資料照） 中評社新竹3月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠20日在新竹縣竹北市掛出首面競選廣告看板，隨即引發地方熱議。邱臣遠跨越頭前溪到竹北市插旗的舉動，也意外掀起白營在民眾黨創黨主席柯文哲老家新竹市的茶壺內風暴。



中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在國民黨內初選殺得激烈，28日將舉行電話民調決勝負。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高，但鄭至今仍未表態是否挑戰新竹縣長之際，繼民眾黨籍新竹縣議員林碩彥日前已公開表態將積極爭取竹北市長黨內提名後，外傳也有意參選竹北市長的邱臣遠20日則是在竹北市掛出首面競選看板。



為何邱臣遠要從新竹市轉戰竹北市？據了解，邱臣遠在新竹市長高虹安涉詐助理費案去年底二審逆轉勝復職後，就已被高“冷凍”起來，主因是邱在代理新竹市長1年5個月來的領導風格備受爭議，經常在開內部會議時會突然暴怒，甚至口無遮攔對著各局處首長飆罵，讓許多當初是被高延攬到市府服務的局處首長都忍不住紛紛向高私下抱怨，也因此讓高在復職後決定讓邱先淡出權力核心。



高虹安因有過去和前新竹市文化局長錢康明“被離職”後翻臉的不好經驗，因此這次對邱臣遠的冷凍處理顯得格外小心翼翼，高剛復職後表面上和邱仍保持良好互動，兩人也經常一起出席公開市政活動，但隨著高復職時間逐漸拉長，邱公開露面的機會也越來越少，近期更已連續15天沒有出席市政行程。



身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠當然也有自知之明，開始為自己找工作留退路，改以跑黨務行程為主，近2個月來更是頻往竹北市跑，早已引起地方的各種議論與聯想。雖然邱對於是否參選竹北市長始終不願鬆口，但私底下卻以黨部主委身分動作頻頻，這也讓先前已正式表態將爭取竹北市長黨內提名的民眾黨籍新竹縣議員林碩彥顯得有些尷尬。

